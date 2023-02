Il Budoni fuori dopo i rigori 

Insieme Formia 5 dcr

Budoni 2

Insieme Formia (3-5-2) : Scognamiglio, Savarise, Martino, Viscovich, Medici, Cabrera, Puca (5’ st Schiavullo), Cesani (5’ st Gabionetta) Buglia (26’ st Djalo), Durazzo (39’ st Palma), Gaita. In panchina Mancino, Sequino, Conte, Ragosta, Cusanno. Allenatore Gioia.

Budoni (4-3-3) : Faustico, Assoumani, Raimo, Ortenzi, Farris, Satta, Lancioni, Scioni, Meloni, Greco (31’ pt Steri), Santoro (10’ st Lamacchia). In panchina Riccio, Zullo, Rossi, Caparros, Ndiaye, Ortiz, Diop. Allenatore Cerbone

Arbitro : Bassoli di Monza.

Rete : nel secondo tempo 8’ (r) Gabionetta.

Note : calci d’angolo 5 a 2; recupero 2’pt-4’st; ammoniti Medici, Djalo; espulso Farris; sequenza dei rigori: Viscovich (gol), Steri (parato), Cabrera (gol), Lancioni (gol), Martino (parato), Scioni (parato), Djalo (gol), Ortenzi (gol), Gabionetta (gol).

In inferiorità numerica dal 7’ della ripresa a causa dell’espulsione di Farris, autore del fallo sanzionato con il cartellino rosso e con un calcio di rigore per un fallo ai danni di Buglia, il Budoni viene eliminato, dopo i calci di rigore, dalla Coppa Italia Nazionale ad opera della squadra laziale Insieme Formia.

Al termine dei 90’ regolamentari conclusi sullo stesso risultato dell’andata (1-0), sono serviti i tiri dagli undici metri per decretare il passaggio del turno ai quarti di finale. Lotteria non fortunata per i galluresi, che si son visti parare i rigori calciati da Steri e Scioni.

Nell’incontro è stato il Budoni a partire meglio con una conclusione di Meloni salvata sulla linea dalla difesa laziale. Con il passare dei minuti i padroni di casa son riusciti a contenere le manovre dei ragazzi di Cerbone creando anche qualche pericolo alla porta difesa da Faustico. Nel finale della prima frazione i galluresi sfiorano nuovamente il gol con una conclusione di Santoro.

Secondo tempo

Il match si decide nella ripresa: è il minuto 7 quando il direttore di gara punisce con il rosso un fallo commesso da Farris su Buglia dentro l’area di rigore, indicando il dischetto. Dagli 11 metri l’appena subentrato Gabionetta trasforma, riportando così in parità il risultato complessivo dei due incontri. In inferiorità numerica Cerbone è costretto a inserire il difensore Lamacchia, sostituto di Santoro. Gli ospiti macinano così gioco alla ricerca del gol. Al termine dei 90’, con il risultato ancora in pieno equilibrio, la sfida di decide ai calci di rigore, fatali per i galluresi. Il rigore decisivo lo insacca Gabionetta.

