il Budoni formato trasferta passa anche col valmontone 

Valmontone 0

Budoni 2

Valmontone (3-4-3) : Yimga, Conte (32’ st Bailo), Di Nezza, Molinari, Virdis (16’ st Mikhaylovskiy), Favo, Marconato, Polletta (16’ st Mariani), Carlini (21’ pt Bertoldi), Gallo (11’ st Roberti), Chiarella. In panchina Tisato, Valentini, Tarantino, Di Marco. Allenatore Tiozzo.
Budoni (4-3-3) : Tirelli, Taiappa, Nunez (36’ st Oriano), Schirru, Farris, Madero, Mascia (22’ st Tokic), Mihali, V. Gomez (32’ st Ljubanovic), Ladu, Santoro. In panchina Budano, Martinoli, Da Silva, Yanovskyy, Sirotic, Baltolu. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Mammoli di Perugia.

Reti : pt 46’ V. Gomez; st 43’ Santoro.

Note : ammoniti D’Agata, Esposito, Ljubanovic. Angoli 3-1. Recupero 0’ pt-3’ st.


Valmontone. Prosegue la marcia del Budoni che, espugnando il campo del Valmontone per 0-2, conquista la quarta vittoria di fila e sale in quarta posizione entrando in zona playoff. Il successo è stato caratterizzato da interventi decisivi nelle due aree. La gara si sblocca poco prima dell’intervallo: Mascia è subito incisivo e fornisce l’assist per il vantaggio siglato da V. Gomez al 46’. Nella ripresa il forcing del Valmontone produce un rigore all’85’ che si incarica di tirare Bertoldi, ma il portiere Tirelli del Budoni para e blinda il vantaggio dei suoi. Così poco dopo, all’88’, Santoro mette il punto esclamativo sulla vittoria con il gol del definitivo 0-2.

Il Budoni si riconferma una delle protagoniste del suo girone e adesso si prepara per la prossima gara: in programma il derby contro la Cos.

