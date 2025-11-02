VaiOnline
Al Puglisi.
03 novembre 2025 alle 00:06

il budoni formato trasferta manda ko il montespaccato 

Montespaccato 0

Budoni 1

Montespaccato (3-4-3) : Tassi, Cervoni, Rotondo, Tamburlani, De Marchis, Madeddu (34’ st Vitelli), Vitolo, Putti (34’ st Cantoni), Lilli (34’ st Moretti), Malizia (1’ st Paolocci), Coratella. In panchina Guerrieri, Franco, Laurenzi, Lauri, Milone. Allenatore Bussone.

Budoni (3-4-3) : Tirelli, Da Silva, Taiappa, Yanovskyy (32’ st Sirotic), Farris, Madero, Belloni (48’ st Furijan), O. Gomez, V. Gomez (34’ st Tokic), Ladu, Santoro. In panchina Budano, Garcia Martinoli, Mihali, Baltolu, Schirru, Nunez. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Battistini di Lanciano.

Rete : pt 33’ Madero.

Note : espulso Putti; ammoniti Tamburlani, Tirelli, Da Silva, Tokic, Bussone.

Roma. Il Budoni si conferma squadra da trasferta. Stavolta la vittima è il Montespaccato, mandato al tappeto da un gol di Madero al 33’ del primo tempo. La partita è stata caratterizzata da un forte vento e da un gioco molto più fisico che tecnico.

I galluresi sono partiti bene e hanno avuto subito due occasioni con Victor Gomez ma la difesa del Montespaccato è riuscita a liberare. Il gol che ha deciso la partita è arrivato su calcio d’angolo, con Santoro che ha servito Madero per il colpo di testa decisivo. Con questa vittoria il Budoni scala la classifica consolidando la sua posizione e dimostrando di essere una squadra in crescita.

La squadra del tecnico Cerbone si prepara ad affrontare il Real Monterotondo nel prossimo turno con una fiducia molto alta dopo questa importante vittoria.

