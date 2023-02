il budoni festeggia e si gode il sorpasso 

Budoni. È stata la partita che tutti si aspettavano, lo scontro al vertice tra Budoni e Latte Dolce, prima contro seconda. In un Comunale sold-out, gli appassionati di calcio non si sono di certo annoiati: le due compagini si son date battaglia dal primo all’ultimo minuto, esprimendo un calcio propositivo creando tanti pericoli creati alle porte difese dai due giovani promettenti Faustico e Congiunti.

In due punti

Una gara che però non risolve le incertezze del campionato, viste le tante gare ancora a disposizione e un distacco tra le due contendenti di appena due punti. Come in tutte le sfide da un peso specifico rilevante, non sono mancati gli episodi e le relative contestazioni. Ai due gol annullati al Latte Dolce sono seguite due espulsioni, rimediate da Padovani e Piassi, per qualche parola di troppo rivolta agli indirizzi della terna arbitrale. Durante e dopo i novanta minuti non sono mancate le proteste da parte dei dirigenti e sostenitori sassaresi, vista la posta in palio dell’incontro. Quando il risultato era ampiamente a favore dei biancoazzurri, Padovani ha insaccato il gol che avrebbe potuto riaprire le sorti della gara ma l’assistente del direttore di gara ha segnalato fuorigioco, valutando come attiva la posizione di Saba, a pochi passi dall’estremo difensore gallurese, che avrebbe influito sull’uscita di Faustico. Al 45’, quando poco mancava al triplice fischio, Piassi, lanciato in porta da Cabeccia, ha insaccato ma Senes ha annullato la rete per fuorigioco. Gli animi si sono scaldati e i sassaresi hanno perso la testa, costretti a disputare gli ultimi minuti dell’incontro in doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Piassi e Padovani.

Dopo gara

Giovanni Sanna, presidente del Budoni, può essere più che fiero dei propri ragazzi che sabato hanno conquistato la testa della classifica, portandosi a due punti di vantaggio sul Latte Dolce. «Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, che ha meritato la vittoria» dice Sanna «è stata una bella gara dove si sono affrontate due formazioni che esprimono un bel calcio. Onore al Latte Dolce». Budoni che mercoledì ospiterà i laziali dell’Insieme Formia nella gara di andata di Coppa Italia Nazionale, e domenica affronterà al Comunale il Taloro Gavoi, che questa settimana ha riposato.