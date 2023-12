Il Budoni ferma il Cassino ma resta in zona playout 

Budoni 0

Cassino 0

Budoni (4-4-2): Marano; Marinacci (37’ pt De Paola), Barboza, Farris, Stefanoni; Bammacaro, Basualdo (47’ st Raimo), Ortenzi, Lancioni (35’ st Fremura); Leveh (38’ st Quintero), Spano (17’ st Idoyaga). In panchina Ammirati, Mauriello, De Paola, D’Amico, Caparros. Allenatore Petrone.

Cassino (3-5-2) : Stellato; Vitale, Cocorocchio (10’ st Lazzazera), Mileto; Raucci (42’ st Bianchi) Mele, Magliochetti, Cavaliere (26’ st Darboe), Mazzaropi (42’ st Maciariello); Ingretolli (17’ st D’Angelo), Abreu. In panchina Imbastaro, Maciariello, Evangelista, Darboe, Bianchi. Allenatore Carcione.

Arbitro : Nicolai di Pistoia.

Note : ammoniti Raucci, Marinacci, Cocorocchio, Bianchi, Cavaliere, mister Carcione, Farris, Fremura, Lazzazera; espulso Farris; angoli 3-5; recupero 2’ pt - 5’ st.

BUDONI. Un buon Budoni, in inferiorità numerica nel finale, conquista un punto d’oro contro il Cassino. La gara, caratterizzata dal forte vento, è stata equilibrata, con la squadra di Petrone che nulla ha concesso agli ospiti. Nel finale, in dieci uomini, il Budoni ha sfiorato l’impresa in un contropiede orchestrato da Ortenzi, ma il portiere Stellato si è opposto alla conclusione di Idoyaga salvando il risultato.

RIPRODUZIONE RISERVATA