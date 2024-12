Il Budoni difende la vetta 

Budoni 2

Villasimius 1

Budoni (4-3-3) : Forzati, Raimo, Hundt, Farris, Ferrari, Serra (13’ st Bringas), Barboza, Scioni, Piassi, Mesina (32’ st Mulas), Spano (13’ st Anane). In panchina Coscione, Sapienza, Remy, Esposito, Stefanoni, Medic. Allenatore Cerbone.

Villasimius (4-4-2) : Arrus, Ganzerli, Arnaudo, Magnin, Zedda, Floris, Melis, Pucinelli, Beugre, Marci (37’ st Loi), Oli Oro (41’ st Sissoko). In panchina Sanna, Mastio, Gonzalez, Ragucci, Valentini, Argiolas, Miranda. Allenatore Manunza.

Arbitro : Piras dí Alghero.

Reti : nel secondo tempo 10’ Arnaudo, 20’ Barboza, 36’ (r) Piassi.

Note : angoli 5-1; ammoniti Melis, Oli Oro; espulso dalla panchina Mastino; recupero 2’pt-5’st.

Budoni. L’incrocio contro il Villasimius è ricco di insidie per un Budoni chiamato a vendicare la prima sconfitta del campionato contro il Tempio. La capolista trova difronte a se un Villasimius che contro le grandi non aveva mai sfigurato. Ma la prova, seppur con qualche difficoltà, è stata superata.

La cronaca

Una vittoria in rimonta che permette al Budoni di conservare il primato e non perdere quota nella bagarre d’alta classifica, che vede coinvolte 4 squadre in appena 5 punti. A decidere l’incontro sono state le mosse di Cerbone, nella ripresa, con due cambi che hanno cambiato il volto dei galluresi. Gli ingressi di Anane e del nuovo rinforzo Bringas, subito dopo il gol realizzato da Arnaudo su calcio d’angolo, il primo e l’unico battuto dalla squadra di Manunza, hanno dato nuova linfa all’offensiva gallurese. La qualità tecnica dell’esterno ghanese è stata l’arma in più per ribaltare una gara tutt’altro che semplice. È sempre il Budoni a tenere il possesso della sfera, con il Villasimius in attesa e pronto a sfruttare gli errori degli avversari. La prima occasione, al 7’, capita al solito Piassi: verticalizzazione di Raimo per il petto di Mesina bravo a liberare lo spazio per l’esterno brasiliano, si invola verso la porta ma calcia di poco a lato. 5’ dopo è Spano a sfiorare il gol con una conclusione a fil di palo deviata in corner. Il Budoni attende il momento giusto per pungere con un il solito giro palla. A 4’ dal riposo, i galluresi escono bene da una pressione alta del Villasimius con Piassi che servito di testa da Barboza, punta la porta e calcia, Arrus respinge corto ma non c’è nessuno sotto porta a deviare in rete.

A rete

Nella ripresa, alla prima occasione, sono gli ospiti a passare a condurre. Al primo calcio d’angolo la difesa di casa si fa sorprendere dal colpo di testa di Arnaudo, bravo a liberarsi dalle marcature. Cerbone pesca dalla panchina Anane e Bringas. Saranno proprio loro a dare un passo diverso alla capolista. Il Budoni, anche con disperazione, si riversa in avanti. Al 65’ ecco il gol del pareggio, nato dall’out di destra con un cross di Scioni a servire lo stacco di Barboza, traversa gol. Il Villasimius pare sbandare, il Budoni ne approfitta ma il gol non arriva. Al 33’ Kaio Piassi viene atterrato in area di rigore, l’arbitro indica il dischetto tra le proteste ospiti. Si incarica della battuta proprio Piassi che non sbaglia. Gli ospiti tentano l’affondo ma termina cosi.

RIPRODUZIONE RISERVATA