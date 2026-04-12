il budoni c’è: cos battuta con un rigore  

Cos 0

Budoni 1

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Cutrona, Demontis, Demarcus (27’ st Nurchi), Cabiddu, Rossetti (31’ pt Prieto), Murgia, Feola, Spanu (36’ st Intinacelli), Anedda, Castineira (27’ st Sarritzu), Sacko (27’ st Rossi). In panchina Xaxa, Dessena, Massoni, Mabiala. Allenatore Francesco Loi.

Budoni (4-4-2) : Tirelli, Ferrari, Diop, Schirru, Farris, Madero, Dessena (41’ st Argiolas), Belloni, Ljiubianovic (41’ st Martinoli), Ladu, Santoro (44’ st Mihali). In panchina Budano, Nunez, Mihali, Codraro, Yanovskyy, Addis, Marras. Allenatore: Raffaele Cerbone.

Arbitro : Andrea Norci di Arezzo.

Rete : st 11’ Santoro (r).

Note : espulso il tecnico Loi al 31’ st, ammonito Anedda; recupero 2’ pt e 6’ st.

Tertenia. Come all’andata, il Budoni si conferma bestia nera della Costa Orientale Sarda e si aggiudica anche il derby dell’Is Arranas. La squadra di Raffaele Cerbone conquista tre punti pesantissimi grazie al rigore trasformato in avvio di ripresa dall’ex Giacomo Santoro, al termine di una gara equilibrata, intensa e con poche vere occasioni da gol.

Una sfida contratta, giocata più sul piano tattico che su quello spettacolare. Si interrompe così a sette la striscia di risultati utili consecutivi della squadra allenata da Francesco Loi, che resta comunque con un margine di quattro punti sulla zona playout. Sorride invece il Budoni, che riscatta il pesante ko interno con il Valmontone e aggancia la sestultima posizione insieme all’Anzio, rilanciando le proprie ambizioni di salvezza.

Parte meglio la Costa Orientale Sarda, pericolosa già al 7’: Castineira si libera al tiro ma trova la pronta risposta di Tirelli. I padroni di casa insistono e al 15’ lo stesso Castineira serve un buon pallone a Demarcus, che però non riesce a concretizzare da posizione favorevole. Il Budoni si difende con ordine e prova a pungere: al 34’ Santoro ci prova dalla distanza, ma Cutrona blocca in due tempi.

Nella ripresa, al 9’ cross di Anedda e il colpo di testa di Demarcus che termina sopra la traversa. Due minuti più tardi arriva l’episodio decisivo: Prieto interviene fallosamente su Santoro in area e l’arbitro indica il dischetto. Lo stesso Santoro trasforma. La Cos prova a reagire con generosità, ma il Budoni si chiude con compattezza e non concede spazi. La gara resta viva ma senza grandi occasioni, con gli ospiti abili nel gestire il vantaggio fino al triplice fischio.

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