Il budget è finito, lo studio radiologico chiuso per il 2023 

Finito il budget destinato allo studio specialistico Renato Pilia di Lanusei. Chiuse le prenotazioni fino alla fine del 2023 per lo studio che fornisce servizi radiologici a una bella fetta di territorio. Se ne riparlerà per gennaio 2024. Le voci di una chiusura definitiva dello studio sono circolate per tutta la mattina di ieri, probabilmente per via di qualche incomprensione in fase di prenotazione, e hanno creato un allarme che ha spaventato non poche persone che si sono viste rimbalzare a Tortolì. In realtà, il budget per lo studio privato convenzionato di Lanusei è terminato prima del previsto e riaprirà le agende regolarmente col nuovo anno. L’utenza potrà essere indirizzata verso la sede di Tortolì, che ha un budget più corposo visto il bacino di utenza più grande. Infatti, in questi giorni, il Cup sta sospendendo gli appuntamenti per Lanusei per i prossimi 4 mesi e contattando tutti i cittadini che hanno la prenotazione, per spostare la sede per la prestazione a Tortolì. A Lanusei lo studio eroga servizi come ecografie e radiografie, mentre a Tortolì radiografie, ecografie, mammografie e risonanze per piccole articolazioni.

