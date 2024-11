Il Buddusò stende il Bono 

Atletico Bono 0

Buddusò 1

Atletico Bono (4-3-3) : Pedelacq, Allub, Matassa, Tom, Guglielmone (32’ st Rossi), Pireddu, Tanda (1’ st Spanu), Fofana, Molozzu (32’ st Perez), Virdis (1’ st Gavim), Vera Rubio. In panchina Lessi, Marongiu, Tilocca, Nieddu, Caval. Allenatore Massimo Altarozzi.

Buddusò (4-3-3) : M. Canu, Jara, Barilari (43’ st Marrone), Cordoba, Umar (15’ st Pereira), Masia, Mandras, Allue, Balde, Mioko (34’ st Dem), G. Canu. In panchina Pisanu, Hasaj, Diana, Louhbab, Scanu, Devaddis. Allenatore Ferruccio Terrosu.

Arbitro : Andrea Truocchio di Sassari.

Rete 3’ pt Barilari.

Note : ammoniti Pireddu, Guglielmone e Molozzu (Bono), Balde, Umar, Mandas, Cordoba e Canu (Buddusò).

Bono. Con una rete a freddo di Barilari la capolista Buddusò espugna il campo dell’Atletico Bono al termine di una partita combattuta, giocata a visto aperto e con tante occasioni da una parte e dall’altra.

Pronti via e gli ospiti sbloccano il risultato con Barilari. I padroni di casa cercano in tutti i modi il pareggio. Per tre volte ci va vicino Vera Rubio ma il risultato non cambia. Il Buddusò è ora in fuga in testa alla classifica, mentre l’Atletico Bono è al quarto posto.

Il commento

«È stata una partita equilibrata», dice il tecnico dell’Atletico Bono, Massimo Altarozzi. «Il gol in avvia ha complicato i programmi. Abbiamo creato diverse occasioni per raddrizzarla ma non ci siamo riusciti. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno lottato alla pari contro la prima della classe. L’obiettivo? Raggiungere prima possibile la quota salvezza». (ant. ser.)

