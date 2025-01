Il Buddusò spicca il volo 

Buddusò 3

Abbasanta 1

Buddusò (3-4-1-2) : Canu, Lautaro, Barilari, Cordoba, Usman (1’ st Diana), Masia (30’ st louhbaba), Mandras, Pau, Scanu, Barzaghi (43’ st Mioko), Dem. In panchina Cuguttu, Hasaj, Aboulie, Saba, Balde. Allenatore Terrosu.

Abbsanta (5-4-1) : Mele (20’ st Pinna), Sale, Usai (44’ st Fulghesu), F. Mele, Marroccu, Loi, Corda (1’ st Salaris), Fais (7’ st Bou), Medde, Spanu, Contu. In panchina Carrier, Marcis, Cau, Musanti. Allenatore Picconi.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : pt 15’ e 25’ Scanu, 20’ Dem; st 27’ Usai.

Buddusò. Al Borucca è festa grande: il Buddusò capolista batte il fanalino di coda Abbasanta e grazie a questi tre punti si laurea campione d’inverno. Un titolo forse platonico ma che fa tanto morale, soprattutto dopo il contemporaneo pareggio di Bonorva e Usinese (seconda e terza prima della giornata di ieri) che consente alla battistrada di allungare a +6 in classifica sulle rivali più vicine.

La cronaca

Padroni di casa dominatori del primo tempo. Lungo la corsia di destra Pau e Mandras hanno comandato il gioco confezionando gli assist per il vantaggio locale firmato da Scanu dopo appena 15’. Il raddoppio arriva al 20 con Dem e, trascorsi altri 5’, ancora Scanu firma la terza rete del Buddusò e la sua seconda personale.

Il bottino poteva essere maggiore se Masia non avesse fallito anche un calcio di rigore.

Il secondo tempo

Nella ripresa la squadra che sta guidando il campionato si ripresenta in campo forse con la pancia piena e così, per assurdo, si gioca alla pari. Tanto che gli ospiti accorciano le distanze sfruttando l’unico corner a loro favore: il gol è firmato da Usai al 27’. Ma non si va oltre, il Buddusò chiude conquistando il successo e mettendo un altro mattone sulla corsa verso la salita di categoria. Da segnalare la doppietta di Mario Scanu, classe 2007, ragazzo velocissimo che ha fatto ammattire il reparto arretrato ospite, quindi il palo colto da Pau e anche un paio di occasioni clamorose sbagliate davanti alla porta zero metri dalla porta difesa in quelle situazioni dall’estremo difensore ospite Pinna, subentrato a Mele.

