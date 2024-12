il buddusò rallenta 

Buddusò 2

Luogosanto 2

Buddusò (3-4-1-2) : Canu, Lautaro, Barilari, Cordoba, Usman, Masia, Mandras, Pau, Balde, Barzaghi, Mioko (44’ st Dem). In panchina Cuguttu, Hasaj, Devaddis, Diana, Marrrone, Scanu, Fodde. Allenatore Terrosu.

Luogosanto (3-4-1-2) : Barone, Ena, Ricciu, An. Sechi, Steffanoni, Deriu, A. Secchi, F. Occhioni (43' st Azara), Mossa (40' st Cosseddu), N. Occhioni, Fink. In panchina Demuro, Niang, Frasconi. Allenatore Madeddu.

Arbitro : Torsani di Oristano.

Reti : 15’ pt (r), 18’ st Fink, 4’ st Pau, 13’ st Barzaghi.

Buddusò. Uno sbarazzino Luogosanto impone l'alt alla capolista Buddusò che, comunque, mantiene due punti di vantaggio sul Bonorva e sull’Usinese. Un risultato arrivato al termine di una partita combattuta e grintosa. I biancocelesti devono recitare il mea culpa per le tante occasioni sprecate dai suoi attaccanti. Dal loro canto gli uomini di Madeddu hanno meritato il risultato di parità, difendendosi con ordine e cercando di rendersi pericolosi in contropiede.

La partita

I padroni di casa, con una ripresa tutto cuore, sono riusciti a riequilibrare un partita che per loro sembrava stregata. I galluresi passano in vantaggio su rigore, gli uomini di Terrosu pareggiano in apertura di ripresa con Pau. Il vantaggio biancoceleste arriva grazie a un gol da cineteca di Barzaghi che fa impazzire la retroguardia ospite. A firmare il pareggio ancora Fink che traffige Canu in uscita. Il forcing dei padroni di casa non cambia il risultato.

