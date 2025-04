Il buddusò perde e fa festa 

Luogosanto 2

Buddusò 1

Luogosanto (4-3-3) : Barone, Ant. Secchi, Stefanoni, Fernandez, Occhioni (17’ st Ena), Ricciu, Coradduzza, Deriu, Fink, Cosseddu (43’ st Azara), Mossa. In panchina Raspitzu, Azara, Ortu, And. Secchi, Niang, Tiddia, Bua, Frasconi. Allenatore Madeddu.

Buddusò (4-3-3) : M Canu, Jara, Cordoba, Barilari (48’ st Muggianu), Nicol, Scanu, G. Canu (33’ st Marrone), Mandras, Pereira (37’ st Funaro), Dem, Balde. In panchina Cuguttu, Taras, Diana, Hasaj, Umar, Cinus. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : pt 4’ (r) e 9’ Fink, 32’ Dem.

Note : ammoniti Ricciu, Antonio Secchi, Mossa, Fink, Fernandez, Jara.



Luogosanto. Un Luigi Lacu ricco di tifosi è stato il teatro della vittoria del Luogosanto con il Buddusò. Una sconfitta indolore per gli ospiti, che ottengono comunque il salto di categoria. Prima occasione per gli ospiti: triangolazione tra Balde e Barilari che calcia, para Barone. Al 4’ la sblocca il Luogosanto con Fink, dagli undici metri. I padroni di casa non si fermano e realizzano anche il secondo gol, sempre con Fink. Gli ospiti reagiscono e al 24’ un colpo di testa di Balde finisce sulla traversa. Al 32’ il gol della squadra di Terrosu con Dem.

La ripresa

Il Luogosanto parte bene nella ripresa e Fink, al 4’, sfiora il terzo gol. Al 33’ pericolosa la squadra di Madeddu: Coradduzza serve Cosseddu, che mette a sedere un difensore, ma la conclusione è alta. Al fischio finale parte la festa del Buddusò.

