Il Buddusò non si ferma 

Buddusò 2

Tonara 0

Buddusò (3-5-2) : M. Canu, G. Canu, Barilari (st 40’ Lautaro), Usman, Masia, Mandras (st 44’ Louhbab), Cordoba, Pau, Balde (st 44’ Scanu), Barzaghi (st 35’ Marrone), Dem (60’ Mioko). In panchina Cuguttu, Hasaj, Sosa, Diana. Allenatore Terrosu.

Tonara (4-4-2) : Manfredi, Mura (st 65’ Maccioni), Sau, Tohomogo, Casula, Poddie, Mameli, Nunez, Frau, Sulis (st 43’ Maccioni), Noli. In panchina Cherchi, Sedda, Sanna, Succu. Allenatore Succu.

Arbitro : Solinas di Cagliari.

Reti : st 13’ Balde, 25’ Mioko.

Buddusò. La sfida testa-coda dell’undicesima giornata del girone B di promozione come da copione è andata al Buddusò che con un secco 2-0 ha superato il Tonara, confermandosi capolista solitaria. Vittoria meritata ma sofferta. Dopo un primo tempo molto brutto nella ripresa è entrato in campo un altro Buddusò e per gli ospiti si è fatto buio. Comunque per quanto visto ieri al Borucca stupisce la posizione in classifica dei barbaricini. È doveroso segnalare un episodio che fa onore al calcio, al 30’ del primo tempo su angolo per gli ospiti Enrico Poddie insacca apparentemente di pugno. L’arbitro non vede e convalida il gol, ma nelle veementi proteste biancocelesti il tonarese confessa al direttore di gara il fallo di mano: un’ovazione dagli spalti sottolinea il gesto da sportivo autentico. Le reti sono entrambe frutto di azioni ben congegnate con Balde al 13’ del secondo tempo e poi il tap-in vincente di Mioko al 35’ su cross di Mandras.

