Il Buddusò 22 anni dopo «Ora ci rafforzeremo» 

Il Buddusò esulta, nonostante il ko di Luogosanto. Con due giornate d’anticipo i biancocelesti si laureano campioni del campionato di Promozione e conquistano una storica promozione in Eccellenza, categoria dalla quale mancavano da ben 22 anni.

Un trionfo che porta con sé un affascinante legame col passato: l’attuale allenatore Ferruccio Terrosu, protagonista indiscusso di questo doppio salto di categoria, era il regista della formazione che nel 1999 centrò l’ultimo salto nel massimo torneo regionale. E come in una perfetta staffetta generazionale, oggi in difesa brilla Giovanni Canu, figlio di Lorenzo, anch’egli difensore di quella storica squadra.

Il successo corona un biennio incredibile. Lo scorso anno il Buddusò ha dominato il girone C di Prima categoria chiudendo con 25 punti di vantaggio sulla seconda, infrangendo quasi ogni record. Quest’anno la cavalcata è proseguita: primo posto con 8 punti di margine sull’Usinese a due giornate dal termine. L’entusiasmo attorno alla squadra è palpabile. Lo stadio Borucca si prepara a registrare il tutto esaurito per la sfida casalinga contro il Tuttavista, che si gioca la salvezza. «Per ora ci godiamo questo momento di euforia ma presto ci rimetteremo al lavoro», il commento del presidente Stefano Chiavacci, «la società deve rafforzarsi, strutturalmente e organizzativamente, per essere all’altezza della nuova realtà. Col mister valuteremo i rinforzi necessari per affrontare un campionato difficile come l’Eccellenza».