Il buco di bilancio? Lo ripiana la Regione 

Dalla Regione arriveranno a Carloforte 4 milioni e mezzo di euro per ripianare il disavanzo di bilancio certificato un mese fa dalla Giunta e approvato dal Consiglio comunale. Una cifra enorme, dovuta a crediti ormai inesigibili, iscritti a bilancio tanti anni fa, e al mancato trasferimento di 2 milioni dal Ministero per il protocollo d’intesa del 2007 “San Pietro Isola Ecologica del Mediterraneo”.

«Abbiamo sollevato il coperchio – ha detto il sindaco Stefano Rombi – e abbiamo avuto il coraggio di assumerci questa responsabilità. la notizia di oggi è che abbiamo ottenuto 4.529.822,97 euro che portano a zero il nostro disavanzo. Abbiamo risanato il bilancio comunale di Carloforte: la notizia più importante che avrei potuto dare».

In questi giorni il primo cittadino, con una delegazione, è a Genova per l’incontro di tutte le comunità tabarchine, riunite in Liguria per celebrare la Madonna dello Schiavo e le origini comuni: lì ha ricevuto la notizia.

Da qualche anno la Regione, attraverso un bando apposito, supporta i Comuni con problemi di disavanzo. Dopo la certificazione del rosso milionario, Carloforte ha presentato richiesta per poter accedere alla misura e ieri è arrivata la notizia dalla Regione.

Risanare il bilancio significa innanzitutto poter superare il meccanismo dell’anticipazione di cassa: Carloforte per anni è stato l’unico Comune in Sardegna a dover chiedere prestiti alle banche per poter andare avanti, tenendo bloccate risorse per centinaia di migliaia di euro che si sarebbero potute utilizzare per servizi ai cittadini o opere pubbliche. Una pratica che ora, col risanamento dei conti, dovrebbe finire.

