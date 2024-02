Il Btp Valore a ruba, investiti 6,4 miliardi 

È una partenza da record quella della terza edizione del Btp Valore. Al primo giorno di collocamento il prodotto del Tesoro pensato per i piccoli risparmiatori vola oltre i 6,44 miliardi con quasi 211mila contratti. Un avvio che supera tanto i 4,76 miliardi di debutto dell'emissione di ottobre, quanto i 5,4 miliardi registrati a giugno scorso. E anche il taglio medio è da primato con 30.553 euro. «Ci aspettiamo per questa nuova emissione una raccolta simile a quello dei precedenti Btp Valore ovvero compresa tra 16/18 miliardi» commenta Intermonte che evidenzia come il titolo abbia «caratteristiche che appaiono interessanti per i risparmiatori retail grazie anche alle cedole pagate per la prima volta su base trimestrale ed all'aumento del premio fedeltà».

Scadenza

Nel dettaglio il nuovo Btp che sarà acquistabile fino alle 13 di venerdì (salvo chiusura anticipata), ha una scadenza al 2030 rispetto alla precedenti emissioni, a 4 e a 5 anni. Le cedole saranno pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base del meccanismo già sperimentato di “step up”. Questa volta è 3+3 anni rispetto ai 3+2 di ottobre scorso. Il taglio minimo, come di consueto per questo genere di emissioni, è di mille euro. Per chi manterrà il titolo in portafoglio per tutti e sei gli anni di durata sarà garantito un premio finale dello 0,7%, contro lo 0,5% dello scorso autunno.

Condizioni

I tassi minimi garantiti sono invece del 3,25% per i primi tre anni, per poi salire al 4% dal quarto anno in poi. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato alla chiusura dell'emissione. «Riteniamo che il collocamento possa drenare liquidità in eccesso ancora presente in maniera significativa nel sistema bancario ed avere un impatto negativo sul mix di raccolta dei maggiori player del settore asset gathering» (attività di raccolta del risparmio, ndr), aggiunge ancora Intermonte. Il Mef lo scorso anno ha effettuato due emissioni, a giugno e ottobre, per un ammontare di oltre 35 miliardi: Nell'operazione di giugno, chiusa con un risultato di 18,14 miliardi, i tassi furono del 3,25% per i primi due anni e del 4% per i successivi due. Ad ottobre con una raccolta di 17,2 miliardi i rendimenti vennero fissati al 4,1% per i primi tre anni e al 4,5% per i due anni successivi.

