Il Brotzu gela Bartolazzi: confermato il trasferimento dei pazienti dal Businco  

Domani i pazienti ricoverati in Chirurgia toracica saranno trasferiti dall’Oncologico al Brotzu, a bordo di ambulanze. Così ha scritto la direzione generale dell’Arnas, disponendo che «per la giornata di domenica» si organizzi il turno di almeno tre dirigenti medici nel punto di partenza, e uno all’arrivo.

Il piano della Direzione

Decolla il piano della Direzione dell’Arnas sulle sale operatorie del Businco, contestato da tutti per le modalità con cui è stato portato avanti, e per il grande timore che sia l’inizio della distruzione del Polo oncologico della Sardegna e di un’ulteriore devastante pressione sul Brotzu già in overbooking. Cose ribadite anche durante la manifestazione organizzata mercoledì scorso da Usb sotto l’ospedale.

Neppure l’invito dell’assessore alla Sanità – che ieri «si è premurato di raccogliere le richieste dilatorie delle sigle sindacali» – ha sortito l’effetto sperato. La moral suasion tentata in extremis da Bartolazzi – purtroppo niente di più, perché, spiega una nota della Regione, «non rientra nelle disponibilità dell’assessore entrare nel merito delle scelte gestionali e organizzative dei direttori generali delle Asl, che devono agire in base a criteri di competenza e professionalità, evitando influenze politiche dirette» – è caduta nel vuoto.

E i sindacati, che hanno proclamato lo stato d’agitazione nei giorni scorsi, si riservano ulteriori azioni di protesta,

Obiettivi e rischi

Sottolinea ancora l’assessore che questo progetto di ristrutturazione, «finanziato con fondi del Pnrr per un importo di circa 11 milioni di euro, che prevede la ristrutturazione di due sale operatorie esistenti e la costruzione di altre due nuove, progettate per offrire tecnologie all'avanguardia e spazi moderni, ha l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure oncologiche senza interrompere l'attività assistenziale». Inoltre, da un punto di vista legale, «non ottemperare alla spendita dei fondi Pnrr entro i termini previsti potrebbe comportare la perdita dei finanziamenti, e i firmatari potrebbero essere chiamati a rispondere per eventuali danni erariali in sede amministrativa, con conseguenti sanzioni economiche».

I trasferimenti

Dunque, si parte. Chirurgia ed Endoscopia interventistica toracica e Chirurgia generale a indirizzo oncologico si sposteranno nell’ala nord del settimo piano del San Michele, dove ci sono già la Chirurgia maxillo-facciale, la Chirurgia epatobiliopancreatica e trapianti di fegato e pancreas, la Chirurgia metabolica e dell’obesità, la Chirurgia endocrinologica e la Chirurgia generale d’urgenza. Per l’assistenza ai ricoverati sarà istituito un unico servizio di guardia cumulativo fra le strutture, decisione alla quale le organizzazioni sindacali hanno dichiarato guerra.

Un sopralluogo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiesto dalla Fials ha registrato in questo “repartone” che sta per nascere, «gravi carenze strutturali, logistiche e organizzative».

Bartolazzi, in un incontro a gennaio scorso, aveva «considerato positivamente la proposta di medici e associazioni di pazienti di valutare un’idea di moduli operatori provvisori all’esterno dell’Oncologico», cioè sale operatorie prefabbricate come si usa in tanti ospedali del mondo quando si ristrutturano le sale vecchie (soluzione che avrebbe evitato i traslochi e le guardie interdipartimentali) ma poi di quell’ipotesi si è persa ogni traccia, gli uffici dell’assessorato non l’hanno evidentemente concretizzata.

Le risorse

Comunque l’assessore propone «uno stanziamento di un milione di euro da inserire nella Finanziaria in discussione, a copertura di prestazioni aggiuntive in Chirurgia oncologica, sia in ambito pubblico che privato, a valere sul biennio 2025-26, per garantire la massima possibilità di scelta da parte dei pazienti nell’ambito del percorso di cura prescelto».

Le reazioni

«È vergognoso che la direzione del Brotzu continui testardamente a imporre il trasferimento e non accolga nemmeno la richiesta di un rinvio avanzata dall’assessore a seguito delle nostre sollecitazioni», avvertono Nicola Cabras (Cgil), Edoardo Bizzarro (Cisl) e Fabio Sanna (Uil). «La sospensione di quel piano avrebbe potuto rappresentare un passo avanti per affrontare con i vertici aziendali le criticità evidenziate e trovare le giuste soluzioni». I sindacati «denunciano l’atteggiamento della direzione aziendale che da mesi si rifiuta di ascoltare le parti sociali e continua a non fornire chiarimenti e rassicurazioni su quanto sta accadendo: è un approccio irresponsabile, che genera tensioni e contribuisce a inasprire il clima».

Ancora, «fa bene l’assessore a trovare risorse per tamponare i potenziali disguidi che deriveranno da quel piano, ma questo conferma la fondatezza delle preoccupazioni dei sindacati riguardo all’effettiva percorribilità dell’operazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA