Il bronzo europeo di Guidi  

L'Italia continua a brillare nel fondo agli Europei di nuoto in corso a Belgrado. Dalla Serbia arrivano altre due medaglie: nella cinque chilometri in acque aperte Marcello Guidi, cagliaritano delle Fiamme Oro cresciuto nella Rari Nantes, conquista la medaglia di bronzo, mentre – nella stessa distanza – Ginevra Taddeucci conquista l'argento.

Il medagliere azzurro dell'open water sale così a cinque medaglie: nei giorni scorsi dalla 10 chilometri sono arrivati l'oro di Gregorio Paltrinieri, l'argento e il bronzo di Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi. Per Taddeucci e Guidi si tratta di due medaglie storiche in quanto sono le loro prime a livello continentale. «Una medaglia che ricercavo da tanto tempo», sottolinea Marcello Guidi, che si è piazzato terzo alle spalle dell'ungherese David Betlehem e del francese Marc-Antoine Olivier.

«Ho sofferto»

Marcello Guidi è un ragazzo felice al termine della cinque chilometri di Ada Ciganlija a Belgrado. Il rarinantino ha chiuso al terzo posto in 53’30”8 rimontando dalla quinta posizione del secondo giro (3300 metri). «Nel corso della gara ho avuto diverse difficoltà – spiega l’azzurro sul sito della Federnuoto – ho sofferto un po’ di dolore al fegato per tutto il tempo e questo mi ha penalizzato, ho avuto la mononucleosi qualche mese fa e ho fatto fatica a riprendermi. Però sono riuscito a trovare il guizzo finale, quando sono riuscito a mettermi in una buona posizione verso la fine approfittando del fatto che Rasovszky avesse meno forze, alla fine ho sprintato per cercare di prendere un podio a cui puntavo da tanto tempo».

E ora il cagliaritano si gode la sua medaglia. «In questi ultimi due anni ho lavorato e cambiato tanto – racconta Guidi – ho cambiato allenatore due volte, è diverso il mio modo di lavorare e ho cambiato sicuramente anche tanto la testa, che è quella fondamentale in gara e che qui a Belgrado mi ha dato quel qualcosa in più per arrivare al mio primo podio europeo». Per Marcello subito un nuovo obiettivo: «Adesso pensiamo alla staffetta 4x1500 mista di domani in cui puntiamo a vincere, vogliamo conquistare un altro podio. Poi la settimana prossima ci sarà il 60° Trofeo Settecolli e subito dopo i campionati italiani assoluti a Piombino».

Titolo europeo all’ungherese David Betlehem, settimo a Roma 2022, quinto ai mondiali di Fukuoka 2023 e sesto quest’anno a quelli di Doha, che batte allo sprint il francese Marc-Antoine Olivier, vice campione del mondo a Doha e bronzo europeo a Roma.

«Sono felice»

Il commento di Ginevra Taddeucci: «È stata una bella gara che mi ha messo anche alla prova in vista della prossima settimana, più veloce del solito e dove potevo aspettare ancora un pochino per tirare. Questa prima medaglia mi rende felice e voglio dedicarla a me stessa". L'atleta fiorentina è stata preceduta dalla tedesca Leonie Beck, il bronzo è andato all'ungherese Bettina Fabian. Undicesima è giunta l'altra azzurra Rachele Bruni.

