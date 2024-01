Il broker Gianluigi Torzi arrestato a Dubai 

Dubai. A distanza di un anno dalla decisione della Cassazione che ha dato il via libera definitivo al suo arresto, chiesto dalla Procura di Milano, rigettato dal gip e poi accolto dal Tribunale del Riesame, il finanziere molisano Gianluigi Torzi è stato fermato dalla Polizia di Dubai. Il mandato di cattura internazionale, eseguito ieri e in attesa della convalida dell’autorità giudiziaria degli Emirati, riguarda l’inchiesta per aggiotaggio su azioni Aedes, società di investimento immobiliare quotata in Borsa, tra il 2017 e il 2019.

L’indagine, per cui oggi riprende l’udienza preliminare a carico del broker - passato alla ribalta delle cronache per la vicenda dei fondi del Vaticano - e dei suoi 5 coimputati, è stata istruita dal pm, da poco nominato aggiunto a Pavia, Stefano Civardi e delegata alla Gdf. Le accuse sono manipolazione del mercato, corruzione tra privati, ostacolo all’attività degli organi di vigilanza e false comunicazioni sociali. Secondo la ricostruzione, al centro del caso c’è una serie di «operazioni simulate e artificiose concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni di Aedes SIIQ spa». Torzi è stato condannato a 6 anni in primo grado per la gestione dei fondi della segreteria di Stato della Santa Sede e la compravendita di un palazzo al centro di Londra, sei mesi in più rispetto alla pena inflitta al cardinale Angelo Becciu.

RIPRODUZIONE RISERVATA