Il brindisi finale è dell’Ossese  

OSSESE 1

SANT’ELENA 0

Ossese (4-3-3) : Cherchi, Ubertazzi (43’ st Mudadu), Madeddu, Tanda (22’ st M. Melis), Llanos, Fancellu, Mainardi (43’ st Al. Sechi), Fois (22’ st Chiappella), Villa (40’ st Chelo), Gueli, Bah. In panchina An. Secchi, Ma. Fadda, Leoni, Contini. Allenatore Fadda.

Sant’Elena (4-4-1-1) : Fortuna Atzei, Carta (33’ st Niang), Minerba, Delogu, Pinna (1’ st F. Anedda), Mura (33’ st Murgia), Mi. Fadda, Moro Tadeu, Floris, D. Anedda. In panchina Ghimici, Leviani, E. Melis, Rotaru, Pedoni, Saba. Allenatore Vignati.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Rete : 16’ pt (r) Madeddu.

Note : espulso per doppia ammonizione Floris (Sant’Elena) al 45’ del st. Ammoniti Atzei e Gueli. Recupero: 2’ pt, 4’ st. Spettatori 350.

Abbasanta. Basta una rete in avvio di gara all’Ossese per battere il Sant’Elena (1-0) e aggiudicarsi per la seconda volta nella sua storia la Coppa Italia di Eccellenza. Davanti a una bella cornice di pubblico, l’undici allenato da Mario Fadda fa il bis dopo il successo di due stagioni fa, allora a Oristano, contro il Castiadas. Per il Sant’Elena arriva la sconfitta, ma rimane una prestazione che fa ben sperare per il prosieguo della stagione. In avvio di gara le due squadre cercano di imporre il proprio gioco. L’Ossese punta sull’asse Mainardi-Madeddu sul corridoio di sinistra, mentre i quartesi hanno come riferimento la punta centrale Moro Tadeu, abile nel gioco aereo.

La cronaca

Al 16’ si sblocca il risultato: Villa si inserisce in area, Fortuna in uscita entra a contatto con la punta bianconera e per il direttore di gara ci sono gli estremi per il rigore; Madeddu dal dischetto non perdona. Dopo il gol subito la compagine allenata da Fabio Vignati si fa viva al 24’ con Floris, che recupera palla nella zona di centrocampo, si invola a rete, ma Llanos lo anticipa prima della conclusione. Sul finale di tempo Ossese vicina al raddoppio con Bah, al 35’, ma il suo diagonale sfiora solamente il palo.

Nella ripresa il Sant’Elena cambia qualcosa a livello tattico, inserendo una punta (Federico Anedda) per un difensore (Pinna). L’Ossese, al 7’, va però in rete, con Villa, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Squillo quartese al 20’ con una punizione di Michele Fadda, Cherchi mette in corner. Nel finale si apre qualche spazio. Al 30’ Moro Tadeu stacca altissimo, ma il suo colpo di testa lambisce la traversa. Pronta risposta di Villa al 35’, che fa tutto bene ma calcia alto. Sant’Elena in avanti nel finale, in particolare su diversi calci piazzati del solito Fadda. Al 45’ il Sant’Elena rimane in 10 per la doppia ammonizione di Floris. Al 47’ l’ultima emozione la regala il neo-entrato Chelo, in contropiede, ma il suo tiro esce di pochissimo.

Poco dopo arriva il triplice fischio che fa scoppiare la festa congiunta di giocatori e tifosi dell’Ossese.

