Il brigadiere-cantante condannato a pagare 18mila euro all’Arma 

Nell’agosto dello scorso anno, dopo uno spettacolare duetto con Tony Hadley sul palco di Alghero, l’ex leader degli Spandau Ballet gli aveva fatto pubblicamente i complimenti sui social non solo per la sua somiglianza con il compianto Freddie Mercury, ma soprattutto per la voce e per la sua capacità nel canto.

Ma proprio la grande passione e la capacità di far rivivere la leggenda dei Queen hanno messo nei guai Francesco Sedda, 52 anni originario di Iglesias ma trapiantato a Ovodda: la Corte dei Conti l’ha condannato a pagare al Ministero della Difesa la somma di 18.487 euro. Motivo? Nella vita di tutti i giorni il cantante è brigadiere capo dei carabinieri, in servizio a Sassari, e non era autorizzato allo svolgimento di quell’attività professionale esterna, ovvero calcare i palchi e le piazze di mezza Sardegna con la sua tribute-band, i “Queen in Rock”.

La sentenza

La vicenda è tutta raccontata nella sentenza depositata in queste ore dalla Corte presieduta dalla giudice Donata Cabras (a latere Tommaso Parisi e Gaetano Berretta) che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore generale Pellegrino Marinelli. A far scattare il procedimento erariale contro il brigadiere era stata una denuncia della Guardia di Finanza di Sassari che, il 22 gennaio 2021, aveva inviato una relazione con gli esiti di alcuni accertamenti. Secondo la ricostruzione dei finanzieri, senza chiedere alcuna autorizzazione e dunque senza ottenere il permesso dell’Arma dei Carabinieri, Francesco Sedda avrebbe incassato tra il 2013 e il 2020 dei redditi aggiuntivi grazie alle serate con la sua cover band, essendo «il leader indiscusso» del gruppo musicale “Queen in Rock”. I finanzieri hanno anche stilato il denaro che avrebbe percepito con i concerti in svariate piazze dell’Isola: 725 euro nel 2013, 267 l’anno successivo, 287 nel 2015, 880 nel 2016, per poi salire a 4.215 nel 2017, 4.392 nel 2018, 7.220 nel 2019 e 500 euro nel 2020 (l’anno del Covid). In tutto oltre 18 mila euro che avrebbe percepito senza il via libera dell’amministrazione militare. «L’illecita percezione delle somme derivanti dall’attività professionale», contestano i magistrati requirenti, «ha generato un obbligo di riversamento del loro intero ammontare in favore dell’amministrazione militare di competenza». Soldi che il carabiniere non ha però versato nelle casse dell’Arma, da qui l’invio degli atti alla Corte dei Conti e alla Finanza.

Il processo

Dopo l’atto di incolpazione Francesco Sedda non si è costituito in giudizio, ma ha inviato il suo ricorso al Presidente della Repubblica contro la Legione dei Carabinieri dove contestava «la natura reddituale dei compensi percepiti per gli spettacoli del gruppo musicale, asserendo che essi avrebbero rivestito semplicemente natura di rimborsi spese». I giudici hanno bocciato tale difesa, visto che gli esercenti dei locali avevano effettuato la ritenuta d’acconto sui proventi erogati a suo favore. «Il danno erariale», si legge nella condanna, «deve essere imputato a titolo di dolo, risultando evidente che l’attività esterna è stata svolta nella piena consapevolezza che essa avesse a tutti gli effetti natura libero professionale». Da qui la condanna del brigadiere capo a pagare a favore del Ministero della Difesa la somma di 18.487 euro, oltre questo ci sono 239 euro di spese di giudizio. Contro tale provvedimento il brigadiere-cantante potrà presentare ricorso.

