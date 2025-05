Il Brescia di Cellino retrocede in C 

Quattro punti di penalizzazione al Brescia che retrocede dalla Serie B alla C. Così ha stabilito il Tribunale federale nazionale in merito ai presunti illeciti amministrativi del club di Massimo Cellino. Delusione atroce nella città lombarda, dove però la sentenza era data per scontata e già si preannuncia il ricorso. Festeggiano, invece, il Frosinone, a questo punto direttamente salvo, e soprattutto la Sampdoria che viene così ripescata per disputare inaspettatamente i playout con la Salernitana. C'è rabbia, per questo, a Salerno: il club campano chiedeva di disputare lo spareggio salvezza con il Frosinone, già calendarizzato per il 19 maggio. L'eventuale penalizzazione del Brescia avrebbe infatti consentito ai campani e ai ciociari di ricorrere per un eventuale ripescaggio in B.

L’inibizione

Il Tribunale federale - oltre a sanzionare le rondinelle con quattro punti di penalizzazione da scontare nella stagione appena terminata e altrettanti da scontare nella prossima - ha comminato sei mesi di inibizione per il presidente, Massimo Cellino, e per il consigliere delegato della società, il figlio Edoardo.

Scenari

Con i quattro punti di penalizzazione il Brescia scivola al terzultimo posto consentendo così alla Sampdoria di risalire al quartultimo e disputare i playout. La questione però rischia di non chiudersi qui. Il club lombardo farà ricorso e l'udienza davanti alla Corte d'Appello è prevista per il 12 giugno. E non è da escludere che in caso di un'ulteriore bocciatura non ci sia una richiesta di intervento presso la giustizia ordinaria. Voci che si rincorrono anche a Salerno, dove il club si sente defraudato a favore della Sampdoria. La Figc ha indicato delle possibili date per l'eventuale playout tra Salernitana e Sampdoria: il 15 e 20 giugno. Il timore è però che eventuali ricorsi al Tar, come già avvenuto in passato, possano determinare un ulteriore rinvio delle date per disputare le due partite.

Nessun commento ieri dell’imprenditore sardo che nei giorni scorsi si era difeso dalle accuse di illecito. «Siamo stati truffati, e ho già presentato una denuncia penale», aveva detto l’ex presidente del Cagliari, alla guida del Brescia dal 2017. «Quella società di via Montenapoleone a Milano che ci ha venduto i crediti d’imposta è sparita, non rispondono più al telefono. Eppure hanno ceduto crediti d’imposta per più di 100 milioni a molte aziende».

RIPRODUZIONE RISERVATA