19 agosto 2025 alle 00:30

Il brasiliano Vinicius Marques al Luogosanto  

In Eccellenza nuovo innesto per il Santa Teresa Gallura, all’esordio nel massimo campionato regionale dopo tanti anni: la squadra rafforza la mediana con l’arrivo del guineense Julio Nunes Correia Generoso (classe 1998), in possesso anche della cittadinanza portoghese, reduce da una stagione al Barisardo (club scomparso dal panorama calcistico dopo la mancata iscrizione al torneo). Cresciuto nei vivai di Porto e Lusitana (Senegal), ha poi giocato in Portogallo con Gondomar, Guimarães U23 e Gouveia e in Italia con il Santa Croce, prima di trasferirsi in Ogliastra e adesso in Gallura.

Un gradino sotto

In Promozione chiude col botto il mercato il Luogosanto, che grazie al lavoro del direttore sportivo Pier Giuseppe Pittorru si assicura le prestazioni del difensore brasiliano Vin^cius Ciganha Marques (classe 1990), proveniente dal Calangianus. Un innesto di grande esperienza e solidità per la retroguardia della formazione.

La Villacidrese invece rafforza la porta con l’arrivo del giovane Davide Doneddu (2006), reduce dall’esperienza al Carbonia, e conferma il coetaneo Valentin Puliga.

Per il terzo anno consecutivo l’attaccante Marco Carboni (1996) vestirà la maglia dell’Alghero. Cresciuto nei vivai di Mercede e Fertilia, ha poi collezionato esperienze con Latte Dolce, Stintino, Atletico Uri e Bosa. La società catalana si presenterà ai tifosi giovedì alle 19 nei locali della Cantina Santa Maria La Palma.

Altri tornei

In Prima Categoria il Santa Giusta ufficializza la conferma dell’attaccante Mauro Sanna (1996) e il ritorno di Gustavo Johnson (1999), reduce dalla stagione all’Arborea e in passato protagonista con Sant’Elena e La Palma Cagliari.

In Seconda Categoria l’Asseminese di Nicola Zunnui annuncia il tesseramento dell’esperto Gianluca Concas (1985), ex del Sinnai. Proprio il Sinnai è vicino alla nomina di Nicola Di Martino come nuovo allenatore: manca solo l’ufficialità.

