Il brasiliano  innamorato dell’Ogliastra 

Arzana. Alla domanda se fosse motivato in vista della nuova avventura calcistica, Matheus Leite ha risposto con un’espressione d’uso comune in Sardegna: «Eja». È la conferma che il centrocampista di Rio de Janeiro ha messo radici in Ogliastra dove, fra l’altro, ha conosciuto la sua dolce metà, Michela Pilia. Regista con il vizio del gol, è il primo brasiliano nella storia dell’Idolo (Promozione).

Porterà ad Arzana l’entusiasmo classico dei calciatori verdeoro, pensando e vivendo tutto con la gioia del fútbol in sottofondo: le note della musica brasiliana, che si addicono al suo calcio molto più di un movimento sinfonico. Il club biancoblù gli ha affidato le chiavi del centrocampo per dirigere l’orchestra diretta dal tecnico Simone Podda, di fede interista e dunque in aperta rivalità (sportiva) con il cuore rossonero di Leite: «In Italia tifo Milan, dove hanno giocato Thiago Silva e Ronaldinho che hanno anche vestito la maglia della Fluminense, la mia squadra del cuore in Brasile».

Il personaggio

Ventisei anni da compiere il 25 agosto, Matheus Leite a Bari Sardo è stato il capitano negli anni della doppia promozione dalla Prima categoria all’Eccellenza. A Bari Sardo ha conosciuto Michela con la quale è sbocciato l’amore. «Sarei rimasto volentieri, ma non con la società attuale. A tutti quelli che mi chiedono il motivo per cui ho fatto questa scelta, dico che mi ha deluso l’atteggiamento della dirigenza. Amo la comunità di Bari Sardo, ma ho deciso di andare a giocare da un’altra parte». Quella dello scorso anno è stata una stagione travagliata per Leite, che a novembre durante una gara di Coppa Italia a Fonni si è procurato la frattura di perone e malleolo. Infortunio da cui ha recuperato in pieno, tornando in campo nel finale di stagione. «Arrivo ad Arzana con molte motivazioni. L’obiettivo personale è giocare una stagione completa e poter tornare a segnare». Nel suo primo anno in Prima con il Barisardo, dov’era arrivato dal Portogallo via La Palma, ha segnato 17 gol, mentre nella passata stagione 4 in 6 partite.

Magia brasiliana

L’idea di proseguire al Barisardo è naufragata. Poi si è fatto avanti l’Idolo con il presidente Giampaolo Muceli: «Hanno avuto un approccio molto rispettoso. Hanno atteso che finissi la stagione e nonostante avessi anche altre offerte ho scelto Arzana perché sono stato colpito dalla serietà della società». Dice di ispirarsi a Neymar: «Ma solo per la gioia con cui vive in campo il calcio. Fuori sono un’altra persona e ai tifosi dell’Idolo dico che possono aspettarsi impegno e serietà e un po’ di magia».

RIPRODUZIONE RISERVATA