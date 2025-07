Il brasiliano Aquiles al Villasimius Due colpi per il Pirri 

In Eccellenza altro colpo del Villasimius, che si assicura il centrocampista Sina Filho Aquiles. Brasiliano, classe 2000, proveniente dall’Angelo Cristofaro, ha vestito in Italia le casacche di Saluzzo e della Città dei Sassi Matera mentre in patria ha giocato con Grêmio, Osasco, Audax e Batatais. «Un giocatore con un bel curriculum», dice il presidente Cristian Meloni, «abbiamo avuto ottime referenze».L’Atletico Uri rinnova con l’attaccante Fabio Scanu (2005) e riprende il centrocampista Giovanni Piga (2000). Il difensore Riccardo Fancellu giocherà ancora con l’Ossese.

Nuovi innesti per il Santa Teresa: l’esterno d’attacco Anan Claude Djedje (ex Atletico Bono) e l’attaccante Oli Oro (Villasimius). Confermati Antonio Poli e Nicolò Gavagni. Il Taloro annuncia il primo colpo: è l’attaccante Mattia Caddeo, ex Ghilarza e Ferrini. Poi tante conferme, a partire da Andrea Delussu (nuovo capitano dopo l’addio al calcio dello storico leader Roberto Mele), tra i pali Massimo Fadda e Giuseppe Soru, in difesa Simone Sau, Mauro Castro, Gabriel Soro, Stefano Lapia e Antonello Fenudi, a centrocampo Giovanni Sechi ed Emanuele Fois, in attacco Antonio Fadda.

In Promozione il Castelsardo ingaggia il portiere Mario Piana (2007), castellanese doc, cresciuto nel Latte Dolce. Il Pirri conferma Marco e Massimiliano Sanna, Federico Porru, Valentino, Omar e Federico Loi, Emanuele Nenna, Matteo Civile, Paolo Cabiddu, Nicolò Palmas e Federico Corda. Tra i volti nuovi il difensore Federico Atzori (2002), cresciuto nelle giovanili del Cagliari ed ex La Palma, San Marco, Selargius, Ilva, Ferrini e Atletico Cagliari, e Luigi Denis Usai (1996), ex Sestri Levante, Vibonese, Monastir, Tonara, Samassi, Iglesias, Atletico Cagliari, Villanovatulo e Meana Sardo. Torna Gianluca Banchero. Piace Giuseppe Atzeri, ex difensore del Quartu 2000.

In Prima categoria il San Vito tessera Daniele Contu, Emanuele Vargiu, Francesco Aresu, Ludovico Todde e Luca Siddi. Nicholò Faedda dopo la parentesi con lo Stintino torna al Porto Torres. L’Idolo ingaggia gli attaccanti Lorenzo Podda (2003) e Maximiliano Gastón Timpanaro (1988), argentino ex Tortolì. Il La Palma ufficializza l’allenatore William Mocci. In Seconda categoria la Sarrabese di Alessio Fontana blinda Claudio Mascia, classe 1987. L’Asseminese conferma Daniele Abis e Davide Loi. Il difensore centrale Federico Altana resta al Golfo Aranci.

