Il Brasile sulla strada della Colombia di Mina 

Non tantissimi convocati del Cagliari per questa sosta per le nazionali, l'ultima della stagione: partono in sei. Dopo essere tornato titolare ieri a Roma, Matteo Prati avrà possibilità di sommare altri minuti con l'Italia Under-21: due amichevoli in attesa degli Europei di categoria di giugno, venerdì a Venezia con l'Olanda e lunedì prossimo a Cittadella con la Danimarca (entrambe alle 18.15). Sempre in Under-21 anche il portiere Velizar-Ilia Iliev, fresco di primo contratto da professionista e chiamato dalla Bulgaria.

Le trasferte

L'unico fuori dall'Europa è Yerry Mina, con la Colombia che cerca di chiudere il discorso per la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno. Giocherà in trasferta col Brasile (all'1.45 italiana della notte fra giovedì e venerdì) e in casa col Paraguay (all'1 di notte fra il 25 e 26 marzo). In Nations League la Slovacchia di Adam Obert, con la doppia sfida con la Slovenia: andata giovedì alle 20.45 in casa, ritorno domenica alle 18 in trasferta (è spareggio per Lega B e Lega C). Per Răzvan Marin (ma non Florinel Coman) iniziano le qualificazioni Mondiali con la Romania (contro la Bosnia venerdì e a San Marino lunedì prossimo, alle 20.45), così come per Alen Sherri con l'Albania (stessi giorni e orari di Marin, in Inghilterra e contro l'Andorra). (r.sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA