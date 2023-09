«Il Brasile non arresterà Putin» 

NEW DELHI. Nessun arresto per Vladimir Putin, nel caso decida di volare al summit G20 di fine novembre 2024 di Rio de Janeiro. Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, prima ancora di raccogliere il testimone dal premier indiano Narendra Modi, ha voluto informare il capo del Cremlino delle intenzioni della sua presidenza sul mandato di cattura della Corte penale internazionale spiccato a marzo contro lo zar per deportazione illegale di bambini ucraini, un crimine di guerra. «Godiamo della pace e ci piace trattare bene le persone. Quindi credo che Putin possa andare facilmente in Brasile - ha detto Lula – se io sono il presidente del Brasile e se lui viene in Brasile, non c’è alcuna possibilità che sia arrestato».

Sia l’India sia il Brasile sono firmatari dell’accordo che diede vita alla Corte, e Putin a New Delhi Putin non s’è presentato, sostituito da un ministro degli Esteri Serghei Lavrov raggiante in conferenza stampa per essere riuscito aa sventare il tentativo dell'Occidente di “ucrainizzare” l’agenda del vertice». In effetti sabato dopo lunghi negoziati i Paesi del G20 hanno adottato una dichiarazione congiunta, più sfumata di quella votata al G20 di Bali di novembre 2022, che evita di condannare Mosca per la guerra in Ucraina ma invita tutti gli Stati ad astenersi dall’usare la forza per impossessarsi di territorio, rispettando la Carta delle Nazioni Unite. Chiara la delusione di Kiev, ma a pesare sul summit sono anche i risultati sul clima, che Emmanuel Macron trova insufficienti: «Dobbiamo tutti eliminare gradualmente il carbone molto rapidamente e molto più rapidamente di oggi», ha detto il presidente francese.

A parte le rassicurazioni per Putin, Lula ha tracciato anche le priorità della sua prossima presidenza basate su tre punti principali: «L’inclusione sociale e la lotta contro la fame», «la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile nei suoi aspetti principali» e «la riforma della governance del sistema delle istituzioni globale». Un programma complesso e ambizioso su cui pesano le incognite sull’impegno della Cina, dopo l’assenza non motivata a New Delhi da parte del presidente Xi Jinping.

