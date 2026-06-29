Il Brasile all’ultimo respiro 

Brasile 2

Giappone 1

Brasile (4-3-3) : Alisson; Danilo S., Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimarães (53’ st Danilo O.), Casemiro (48’ st Fabinho), Paquetá (1’ st Endrick); Rayan, Cunha (21’ st Martinelli), Vinícius Júnior. Ct Ancelotti.

Giappone (3-4-3) : Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Ito; Doan (21’ st Sugawara), Sano, Kamada (33’ st Tanaka), Nakamura (21’ st Suzuki); Ito (33’ st Machino), Ueda, Maeda (52’ st Ogawa). Ct Moriyasu.

Arbitro : Mariani (Italia).

Reti : pt 29’ Sano, st 11’ Casemiro, 50’ Martinelli.

Houston . Va in svantaggio, soffre, trova il pari e – quando ormai i supplementari sembravano inevitabili – trova il colpo qualificazione al 95’. Il Brasile di Carlo Ancelotti è agli ottavi di finale dei Mondiali, dove troverà la vincente di Costa d’Avorio-Norvegia, ma per eliminare il Giappone la Seleção ha dovuto aspettare l’ultimo minuto dei tempi regolamentari. Per gli asiatici, avanti dalla mezz’ora del primo tempo, è una forte delusione.

Lo svantaggio

Inizio senza particolari sussulti, bisogna attendere dopo la sosta per l’hydration break per vedere qualche occasione degna di nota. Ed è quella dello 0-1: errore dell’ex juventino Danilo a centrocampo, Sano intercetta il passaggio orizzontale e lascia sul posto Casemiro per poi battere Alisson con un rasoterra angolato dal limite. La Seleção, colpita ma non affondata, cerca di riassestarsi prima dell’intervallo ma al riposo va sotto di un gol.

Di rimonta

Dagli spogliatoi non rientra Paquetá, che aveva ricevuto un colpo a inizio partita. C’è invece Endrick, uno dei più richiesti dai tifosi brasiliani. Al 7’ gran colpo di testa di Bruno Guimarães e solo un intervento decisivo del portiere del Parma Suzuki nega l’1-1 al centrocampista del Newcastle. Passano un paio di minuti e la porta del Giappone sembra stregata per il Brasile: cross da destra sul secondo palo, sponda al centro e colpo di testa a botta sicura di Casemiro salvato sulla linea da Tomiyasu, con rimpallo su Suzuki che favorisce gli asiatici. Ma, al terzo tentativo, il Brasile riesce a fare centro: è l’11’ ed è proprio Casemiro a segnare, sempre di testa stavolta su cross di Gabriel. Subito dopo, Suzuki tocca sul palo una conclusione di Vinícius Júnior.

I cambi continuano a modificare la partita e dal 21’ c’è in campo anche Martinelli, al posto di Cunha. A un minuto esatto dalla fine dei 6 minuti di recupero l’esterno dell’Arsenal viene pescato in area da Bruno Guimarães, calcia sul palo opposto e stavolta la carambola è in rete: Brasile avanti.

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