Il branco di randagi fa strage di pecore 

«Stiamo sicuramente parlando di cani randagi che hanno ucciso un ariete e tre pecore femmine. È successo nel fine settimana, noi ieri siamo intervenuti dopo la segnalazione dei proprietari per fare tutte le verifiche insieme alla Asl e smaltire, come da ordinanza urgente firmata dal sindaco Pietro Pisu, le carcasse degli animali», spiega il comandante della polizia locale Nanni Nateri. «Da tempo abbiamo intensificato i controlli, per cercare di arginare il problema. Ne stiamo catturando parecchi e tutti vengono regolarmente portati al canile Cane Cavem di Ussana, con cui il nostro Comune ha siglato la convenzione fino al 2024».

«Sant’Isidoro è regno di randagi e maltrattamenti», lo ripetono da anni i residenti, i volontari e le volontarie che si occupano di cani e gatti, abbandonati e dimenticati nel territorio, denunciando una situazione di reale pericolo e chiedendo all’amministrazione di intervenire in maniera concreta per risolvere il problema.

Quando si è alzato all’alba per andare nell’ovile ad accudire il suo gregge ha trovato le pecore morte. Il bilancio dell’ultimo attacco notturno ai danni di un allevamento nella borgata di Sant’Isidoro da parte di un branco di cani randagi che da anni scorrazza indisturbato tra le case private e le aziende agricole delle campagne di Quartucciu è di quattro animali uccisi. E ora allevatori e residenti hanno paura anche perché i randagi sono aggressivi anche nei confronti degli esseri umani.

L’allarme

I precedenti

Tre anni fa, a un altro allevatore, era andata peggio: 55 pecore uccise e 30, gravide, ferite: mancava un mese a Natale e il rischio di non riuscire a vendere gli agnellini e mandare in fumo tutto il lavoro fatto nei mesi precedenti era alto. Ma sono anche tante le famiglie che anche davanti al pericolo ancora non denunciano e “fanno da sé”.

I vigili

«Si parla di emergenza randagismo e nessuno nega che ci siano troppi cani abbandonati, ma se non tutti segnalano come si può fare una reale stima e intervenire in maniera puntuale? Tutto ciò che è in nostro potere, se posso usare questo termine, noi lo stiamo facendo e stiamo cercando di risolvere una criticità che incide sul territorio», aggiunge Nateri.

Eppure il randagismo resta un problema che sembra non accenni a risolversi nelle campagne quartuccesi, ma anche nelle strade del centro urbano e, a oggi, la borgata di Sant’Isidoro continua restare ostaggio di questi animali.

La volontaria

«La situazione del randagismo a va oltre le possibilità di controllo delle singole associazioni che tentano loro malgrado di porre rimedio alla situazione – afferma una volontaria che vive nella borgata e da anni, insieme ad altre persone, si occupa di prendersi cura di cani e gatti abbandonati -. In più di una occasione il primo cittadino ha dimostrato di essere sensibile al problema, nonostante gli sforzi già in essere però è necessario realizzare ulteriori strategie e ogni soluzione che trascuri la sterilizzazione delle femmine non è oggi percorribile».

