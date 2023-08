Il braccio di ferro per Prati 

Cagliari e Palermo sabato si giocheranno sul campo la qualificazione in Coppa Italia. Ma la sfida è già caldissima sul mercato nel nome di Matteo Prati, gioiellino della Spal, play dei ferraresi e della nazionale Under 20 vicecampione del mondo a giugno. Un braccio di ferro che fa la felicità del patron degli estensi Tacopina, che spera di far saltare il banco, anche se il giocatore non ha dubbi sulla scelta, preferendo il trasferimento in Sardegna alla corte di Ranieri. E il Cagliari insiste anche col Mallorca per portare in rossoblù l'esperto difensore centrale Antonio Raìllo, con i maiorchini che, però, non intendono lasciar partire il loro capitano.

Oggetto dei desideri

Cagliari e Palermo, informalmente, si dicono sicure: Prati sarà nostro. Sì, ma nostro di chi? Il Cagliari si sente al sicuro, visto l'accordo col giocatore, neanche 20 anni (li festeggerà il prossimo 28 dicembre, come Nandez), che ha incantato il presidente Giulini e Ranieri nella gara giocata con la Spal lo scorso febbraio. Ma a Ferrara strizzano l'occhio al Palermo, che nei giorni scorsi ha messo sul tavolo 5 milioni, senza bonus, per il gioiellino di Ravenna, fresco vicecampione del mondo con la Nazionale Under 20. Addirittura si parla di un accordo già raggiunto tra le due società, con la Spal che non nasconde il fastidio per i contatti tra il Cagliari e il suo tesserato. Ora il patron Tacopina attende un rilancio da parte dei rossoblù, mentre Prati continua a tener duro, con la speranza di potersi giocare le sue carte in A.

Intrigo spagnolo

Il ds Bonato cerca di accontentare Ranieri con il primo dei due difensori d'esperienza richiesti dal tecnico. Sfumato Palomino, l'attenzione si è rivolta verso il centrale del Mallorca Raìllo, classe '91, per il quale il Cagliari avrebbe offerto 3 milioni. Proposta rigettata dal club spagnolo, che ritiene incedibile il suo capitano. Ma Raìllo non è dello stesso parere e sarebbe più che allettato dal triennale offertogli dai rossoblù. E in replica allo stop del suo club, ha risposto entrando in “sciopero”. Il difensore ha saltato l'ultimo allenamento, ufficialmente per un problema al piede, e sarebbe pronto a tirarsi fuori in vista della gara d'esordio della Liga contro il Las Palmas, in programma sabato. Palla al Mallorca, che fa leva sul contratto fino al 2026 rinnovato appena lo scorso aprile. Il Cagliari sta alla finestra e aspetta di tornare all'assalto, senza perdere di vista le alternative (attenzione alla Ligue francese). L'arrivo di Raìllo favorirebbe la partenza di Altare, nel mirino del Venezia. E in uscita resterebbero anche Goldaniga (che piace allo Spezia) e Capradossi, che potrebbe lasciare Cagliari per tentare l'avventura all'estero. In stand-by, infine, la questione attaccante. La prima scelta resta il croato Petkovic, mentre con il Milan resta in piedi l'ipotesi prestito del giovane Colombo.

