Il boy scout ambasciatore della Sardegna 

Ambasciatore scout per l’Italia per cinque giorni, l’unico sardo scelto, insieme ad una ragazza romana. Protagonista Riccardo Porcu, 20 anni, del gruppo scout Selargius 1, che con altri rappresentanti delle associazioni scout Agesci di tutta Europa ha partecipato all’European Agora 2023, in Portogallo.

Cinque giorni di formazione a tutto tondo, dal 12 al 16 aprile. «Una bellissima esperienza di crescita che mi ha permesso di conoscere e confrontarmi con ragazzi di altre Nazioni, con usanze e culture diverse dalla mia», racconta il ragazzo rientrato qualche giorno fa a Selargius.

Esperienza che il giovane - scout da undici anni - ha messo nero su bianco in un diario di bordo dove racconta giorno per giorno attività, iniziative e sensazioni vissute in Portogallo: balli, chiacchierate, giochi e prove di abilità, ma anche approfondimenti su tematiche attuali come la sostenibilità ambientale.

