«Matteo Messina Denaro ha vissuto a lungo nel Trapanese sicuro di non essere scoperto. Dopo il suo arresto abbiamo scoperto che era stato fermato a un posto di blocco, sette anni fa, in provincia di Trapani. Ma non fu riconosciuto dai carabinieri che controllarono il suo documento. Tutto sembrava in regola». Lo ha rivelato il Procuratore di Palermo.