«Il boss toccato dalle nostre condanne» 

Città del Vaticano. «Certamente lui non era praticante però evidentemente le condanne della mafia da parte della Chiesa, lo hanno toccato»: la vicenda di Matteo Messina Denaro che non ha voluto funerali religiosi e che ha addirittura accusato la Chiesa di essere «corrotta» per le scomuniche ai mafiosi, «in realtà dimostra che questi stessi si sentono esclusi dalla comunità ecclesiale e in qualche modo anche da quella civile, il fatto che abbia reagito così su don Puglisi fa capire che anche questi super boss pensano che alla fine la Chiesa eserciti un certo influsso sulla opinione pubblica, e questo in qualche modo gli fa male». Commenta così , monsignor Michele Pennisi, arcivescovo emerito di Monreale e da sempre schierato sul fronte dell’antimafia, le rivelazioni sulle ultime volontà del boss e le sue affermazioni in cui sostiene che «se Dio esiste allora è certo che non mi ha scomunicato, proprio perché è Dio. Mi hanno scomunicato gli uomini che dicono di rappresentarlo». «Certamente - spiega mons. Pennisi - lui aveva una concezione personale della religione, diciamo fai da te, e così si era già autoscomunicato non riconoscendo che la Chiesa ha la rappresentanza di Cristo in terra».

RIPRODUZIONE RISERVATA