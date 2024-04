Il boss scagiona Giovanni Satta 

«Satta non aveva soldi, chiacchierava molto e non ha mai concluso nulla con noi, non ha mai acquistato cocaina. Si occupava di macchine a Olbia ed era disperato, ma non comprava e rivendeva droga»: il boss albanese Eugert Bici, disinvolto, quasi spavaldo, ha scagionato così l’ex sindaco di Buddusò ed ex consigliere regionale del Psd’Az, Giovanni Satta. Bici, già condannato a 18 anni di reclusione, ha parlato sino al tardo pomeriggio di ieri davanti ai giudici del Tribunale di Tempio, escludendo che Satta facesse parte della sua organizzazione. Una deposizione durata ore nel processo su un presunto traffico internazionale di cocaina dall’Albania alla Sardegna (22 persone coinvolte). ll boss Eugert Bici è uno dei personaggi chiave dell’inchiesta della Dda di Cagliari.

Il pentito: «Non parlo»

Quella di ieri è stata una udienza ricca di colpi di scena. Prima Eugert Bici ha escluso che Giovanni Satta (arrestato dai carabinieri di Olbia il 6 aprile del 2016) abbia acquistato cocaina dal clan per rivenderla, poi ha parlato il fratello del boss di Durazzo, Kleton Bici, grande accusatore dell’ex sindaco, di fatto il “pentito” della banda. L’albanese ha detto: «Non ricordo nulla e quando sono stato sentito dai carabinieri ero in stato confusionale».

Quindi il boss scagiona Satta e il “pentito” non parla in aula e quasi ritratta. Per i difensori, gli avvocati Angelo Merlini e Donatella Corronciu, una udienza tutta a favore. La pm della Dda di Cagliari, Rossana Allieri, ha comunque ottenuto l’acquisizione dei verbali degli interrogatori di Kleton Bici. Ma gli albanesi non hanno detto nulla che confermi la tesi dell’accusa.

Eugert Bici, rispondendo alle domande della pm Allieri, ha parlato, confermando le accuse, della cocaina venduta all’olbiese Simone Canu e di una spedizione punitiva (una “lezione” impartita ad un altro albanese).

Il compleanno

Ma quando si è arrivati alla posizione di Satta, il boss è stato netto: «Ho conosciuto Giovanni a un compleanno, c’era anche un imprenditore di Olbia. Da quel momento ci siamo frequentati. Lui andava nei bar in città dove tutti parlavano di droga e anche lui ne parlava. Ma erano degli ubriaconi inaffidabili quelli che vedeva. Non gli abbiamo mai dato droga. E non abbiamo comprato auto da lui, è capitato solo per una Mercedes classe S. Non avevo bisogno di auto per portare a Olbia la cocaina, mi arrivava direttamente a casa dall’Albania». Gli avvocati Angelo Merlini e Donatella Corronciu, a fine udienza, non hanno voluto commentare le dichiarazioni dei fratelli Bici.

