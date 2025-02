Il boss mafioso turco Efe Kantin arrestato all’uscita dal ristorante 

Milano. La polizia ha arrestato a Milano, su delega della Procura, Efe Kantin. Il cittadino turco di 38 anni è il portavoce di Baris Boyun, tra i boss mafiosi più pericolosi, che vuole scalzare nell'area rivoluzionaria turca il Pkk di cui oggi Ocalan ha annunciato lo scioglimento.

Accusato di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, finalizzata a detenzione e porto abusivo di armi, traffico internazionale di armi, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, omicidi, stragi e altro ancora, è ritenuto legato a un gruppo che ha commesso reati terroristici in Europa. L'uomo, che di Boyun è cognato, è stato fermato nei giorni scorsi nel centro del capoluogo milanese in piazza Duomo.

