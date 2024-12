Il boss evaso sparò al rivale in Puglia 

Non solo il delitto di Paul-Félix Paoli, commesso nella notte tra il 23 e 24 agosto 2023 in Corsica, per sdebitarsi con i corsi che lo aiutarono nella sua latitanza. Marco Raduano, l’ex capo della mafia garganica evaso dal carcere di Nuoro il 24 febbraio dello stesso anno, calandosi con un lenzuolo dal muro di cinta di Badu ’e Carros si muoveva tranquillamente dalla Corsica alla Spagna e, grazie alla complicità del suo luogotenente Gianluigi Troiano, si permise anche di rientrare a Vieste, in Puglia, dove il 16 ottobre insieme fallirono in una spedizione di morte. A bordo di un’Alfa Stelvio con targa polacca, i due tentarono di uccidere Gennaro Cariglia. Gravemente ferito, il rivale nella piazza del racket locale riuscì a sopravvivere.

Durante gli interrogatori, Raduano ha ammesso di essere stato lui, insieme a Troiano, a sparare confermando che aveva pianificato tutto nascondendosi in un casolare di campagna prima di spostarsi a Parma e poi fare ritorno all’estero.

Prima di quelle spedizioni di morte, i Cacciatori di Sardegna in una battuta arrivarono ad un soffio dalla tenda di Padru dove i Gusinu lo custodivano. Forse quello lo convinse alla partenza in Corsica, dentro un furgone, nascosto tra il polistirolo. A condurlo Marco Furfaro.

RIPRODUZIONE RISERVATA