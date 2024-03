Il boss evaso da Badu ’e Carros collabora con la giustizia 

Foggia. Chi quel giorno del 24 febbraio 2023 lo aiutò a scappare dal carcere di Nuoro, ora sta tremando. Quarantanove giorni dopo l’arresto in Corsica dove si nascondeva durante la sua latitanza, iniziata undici mesi prima con la clamorosa fuga da Badu ’e Carros, il boss della mafia garganica Marco Raduano, 40 anni, diventa collaboratore di giustizia.

La notizia l’ha annunciata ieri in corte d’assise a Foggia il pm della Dda pugliese Ettore Cardinali nel processo per l’omicidio di Marino Solitro, assassinato a Vieste il 29 aprile 2015, delitto del quale sono imputati il pentito Danilo Pietro Della Malva, già esponente di spicco del clan Raduano, e Giovanni Iannoli, ritenuto al vertice del gruppo contrapposto Perna/Iannoli. Raduano non è imputato in questo processo, ma negli atti dell’inchiesta il suo nome compare ripetutamente. La decisione del 40enne di Vieste sarebbe maturata negli ultimi giorni.

Al vertice dell’omonimo clan coinvolto nella guerra di mafia viestana con i rivali Perna/Iannoli, con 19 fatti di sangue tra 2015 e 2022 (10 omicidi, 1 lupara bianca, vari agguati falliti), Raduano ha molte verità da raccontare. Anche sulle collusioni nel carcere nuorese, e su chi lo ha aiutato nella fuga e aiutato nella latitanza. In carcere per traffico di droga aggravato dalla mafiosità evase calandosi con le lenzuola: il video della fuga fece il giro del web, il suo nome finì nell’elenco Europol dei latitanti più pericolosi. Catturato a Bastia il 2 febbraio, fu estradato in Italia 7 giorni dopo e rinchiuso al 41 bis nel carcere di L’Aquila.

RIPRODUZIONE RISERVATA