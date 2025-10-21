Il boss evase con metodi mafiosi 

Offrire copertura, supporto logistico e complicità a un boss mafioso evaso e in fuga non è un gesto marginale: è mafia. Lo ha stabilito il Tribunale di Cagliari al termine del processo con rito abbreviato sull’evasione di Marco Raduano, capo del clan foggiano di Vieste, fuggito clamorosamente il 24 febbraio 2023 dal carcere di Badu ’e Carros, a Nuoro. Il giudice Giorgio Altieri ha inflitto dieci condanne e due assoluzioni, accogliendo l’impianto accusatorio della Dda di Cagliari, rappresentata in aula dal pm Danilo Tronci, e riconoscendo l’aggravante dell’agevolazione del metodo mafioso. Per i giudici, la fuga fu possibile da una rete di soggetti, individuata dalla squadra Mobile di Nuoro guidata da Fabio Di Lella, che si mosse secondo logiche criminali.

Da boss a collaboratore

Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione e a una multa di 1.600 euro, pena più severa rispetto a quella richiesta dalla Procura, che aveva sollecitato la condanna ad un anno e otto mesi. Durante la latitanza, secondo quanto emerso, commise due omicidi.

Il caso Deledda

Tra le assoluzioni spicca quella dell’ex agente penitenziario di Siniscola, Salvatore Deledda, già noto alla cronaca giudiziaria. Deledda era stato condannato dal Tribunale di Nuoro, in un precedente processo, a sei anni e 2 mesi per corruzione: aveva favorito, dietro compenso, l’ingresso di 21 telefoni cellulari nel carcere di Badu’e Carros. Per l’accusa, proprio l’introduzione di quei telefonini avrebbe favorito la fuga di Raduano, che riuscì a organizzare e tenere i contatti con il gruppo di prelievo fuori dal carcere. Tuttavia, ieri, nel procedimento legato all’evasione di Raduano, è stato lo stesso boss - ora collaboratore - a scagionarlo completamente, negando qualsiasi coinvolgimento dell’ex agente nella fuga. A introdurre la sua presunta colpevolezza era stato l'altro pentito, Gianluigi Troiano, che aveva raccontato che fu Raduano a parlargli del coinvolgimento di Deledda, fatto smentito però dall’ex evaso. Un colpo di scena, che ha portato all’assoluzione piena di Deledda, «perché il fatto non sussiste» difeso dagli avvocati Stefano Stocchino ed Erika Dessì. Assolto anche Mauro Gusinu, difeso dall’avvocato Agostinangelo Marras.

Le condanne

Le condanne sono state inflitte a Martino Contu e Marco Rinaldi, entrambi a cinque anni e 4 mesi; Antonio Gusinu ed Elio Gusinu, a cinque anni; Marco Furfaro, a quattro anni e 6 mesi; Massimiliano Demontis, a tre anni e 10 mesi; Tommaso Ruffert e Daniele Peron, a tre anni; infine Gianluigi Troiano, a un anno e 8 mesi. Il collegio difensivo comprendeva gli avvocati Giuseppe Talanas, Gianluca Aste, Francesco Marongiu, Sergio Milia, Giampaolo Murrighile e Potito Flagella. Resta aperto, davanti al Tribunale di Nuoro, il processo con rito ordinario nei confronti di Antonio Mangia e Pietro Tolu.

