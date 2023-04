Il boss “della testata” sfrattato da casa 

Roberto Spada occupava abusivamente una casa popolare dal 2006. L'esponente di spicco della criminalità del litorale romano, che annovera tra le sue condanne anche la testata sferrata nel 2017 al giornalista Piervincenzi davanti alle telecamere, è stato ora sgomberato dalla sua abitazione e dovrà pagare oltre 50mila euro per i risarcimenti al Comune e al fornitore di energia elettrica. A dare esecuzione al provvedimento del Gip per il sequestro preventivo dell'appartamento capitolino al Lido di Ostia sono stati i carabinieri del nucleo investigativo: la casa era occupata da Spada e dalla compagna. Le indagini sono partite dopo la denuncia dei carabinieri nei confronti del boss lo scorso mese di marzo, per il reato di furto aggravato di energia elettrica: Spada si allacciava abusivamente alla rete di un gestore. È stato poi accertato che i due occupanti non avevano alcun titolo per abitare quell'appartamento, gestito dal Comune di Roma per far fronte all'emergenza abitativa, e per questo avevano maturato un debito di 43.355 euro per le indennità di occupazione non versate e di 11.063 euro nei confronti del gestore della rete elettrica, per l'energia non contabilizzata.

RIPRODUZIONE RISERVATA