Il boss al Pm: ero un uomo libero 

PALERMO. Per un po' ha pensato di essere stato tradito, insospettito dall’arresto scattato mentre, con un documento e un nome falso, andava a fare la chemioterapia in una delle più note cliniche di Palermo, La Maddalena. «È stato tradito Gesù Cristo…», dice ironico Matteo Messina Denaro ai pm che il 7 luglio sono andati a L’Aquila per interrogarlo. «E allora il colonnello mi ha detto: “Le assicuro che non l'ha tradita nessuno” e io non gli ho creduto. Poi ragionando ho detto: vero è. Ho letto le carte e mi sono fatto pure una logica».

«Un errore mio»

E la logica è questa: due persone sole sapevano della sua malattia, il suo prestanome Andrea Bonafede, cioè il geometra che gli aveva prestato l’identità, «e non era pazzo a tradirmi», e la sorella Rosalia, di cui si fidava come di sé stesso. La conclusione è autocritica: «Mi avete preso per la malattia e per un errore mio, dirlo a mia sorella. Perché gliel’ho detto? Non volevo farmi trovare morto e nessuno in famiglia sapeva niente». L’allusione è al pizzino trovato a casa della donna, un diario sulle condizioni di salute del fratello che hanno portato i carabinieri del Ros sulle sue tracce. Insomma a costargli la galera è stata la debolezza di confidare la malattia per non fare la fine del padre, don Ciccio, stroncato da un infarto da latitante e fatto trovare in una campagna vestito per il funerale.

«Io mafioso anomalo»

Il resto dell’interrogatorio è tutto un dire e non dire già visto nei precedenti incontri coi pm. Salva l’ammissione di essere mafioso: «Un mafioso un poco anomalo, non mi sono inimicato nessuno nel territorio - spiega - Non ho mai rubato niente a nessuno. Parlo del mio ambiente, non ho mai cercato di prevaricare, né in ascese di potere, né per soldi». Sugli altri argomenti fa un passo avanti e cento indietro. E al procuratore aggiunto Paolo Guido che gli chiede di contribuire a ricostruire la verità «anche per essere più sereno», risponde prima con un sibillino «mai dire mai», poi con un netto no: «Sono alla fine della mia vita, ma il punto è che io non sono il tipo di persona - e mi creda che è la verità, non me ne può fottere più niente - non sono il tipo di persona che vengo da lei e mi metto a parlare dell’omicidio, per rovinare a X, Y, non ha senso nel mio modo, mi spiego?»

Il movente di Capaci

Stesso copione quando accenna ai misteri che restano sulla strage di Capaci. «A me mi sembra un poco riduttivo dire che a Falcone lo hanno ucciso per la sentenza del maxi processo. Se poi voi siete contenti di ciò, bene venga, sono fatti vostri, ma la base di partenza non è questa...». Ma di andare oltre, di spiegare quali sarebbe il vero movente dell’attentato, non ha intenzione. Stanco e malato, Messina Denaro non perde comunque il tono sfottente.

E parlando della latitanza racconta agli inquirenti di visite dal dentista e tatuaggi fatti in centro città: «Che vita facevo a Palermo? Libero come quella di Campobello, perché bene o male voi avete scandagliato quella di Campobello, ma in genere sempre quella vita faccio, cioè lo stesso fac-simile», spiega. E conclude: «Le mie amicizie non è che iniziano e finiscono solo nel mondo che voi considerate mafioso, non è così, le mie amicizie erano dovunque».

