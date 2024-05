Il bosco rinasce dalle ceneri del rogo 

L’ambiente e i boschi stanno lentamente tornando alla vita nei presidi forestali di Santu Lussurgiu e Tresnuraghes, dopo l’immane rogo di tre estati fa. L’agenzia Forestas, beneficiaria di oltre 4 milioni di euro dalla Regione, è impegnata nella rigenerazione del patrimonio ambientale e i primi risultati già si vedono: «C’è una buona ripresa vegetativa sia nelle aree delle conifere che in quella delle latifoglie. Le piante hanno ricacciato i polloni che stanno crescendo rigogliosi, questo è un dato molto positivo» spiega Ugo Tanchis direttore del complesso Forestas Montiferru-Planargia.

I progetti

Molto ancora c’è da fare però perché si possa di nuovo apprezzare il bosco rigoglioso di un tempo e lo splendore delle aree naturalistiche. L’organico è ridotto all’osso e le assunzioni al momento sono ferme, gli operai forestali sono già oberati di lavoro (adesso anche dall’antincendio), così si sta valutando l’affidamento a ditte esterne per gli interventi di ricostituzione ambientale. I lavori terminati però sono tanti: 155 ettari di bosco ricostituito, 27 chilometri di viabilità principale e secondaria ripristinati, è stata effettuata la regimazione delle acque piovane a prevenzione di fenomeni di dilavamento, sono state installate nuove recinzioni, ripristinati punti d'acqua per la fauna, ricostituita la cartellonistica dei sentieri e sistemate le aree di sosta. Alcune fasce parafuoco sono state ampliate e altre, abbandonate in passato, sono state riattivate; sono stati effettuati interventi di manutenzione nei viali parafuoco perimetrali per agevolare il passaggio dei mezzi antincendio. Inoltre sono stati ricostruiti i capannoni e acquistati mezzi per le attività lavorative e l’antincendio.

Gli scenari

La ricostituzione boschiva era all’indomani del grande rogo, gli operai forestali, provenienti anche da Macomer, Bosa e Montresta, si sono prodigati per rimuovere piante morte, pulire il sottobosco e proteggere le nuove piante con recinzioni specifiche. La piantumazione di 5mila nuove piantine invece è da rivalutare per la capacità riproduttiva mostrata da quelle sopravvissute «sarà necessaria un’operazione di diradamento nelle conifere e spollonamento nelle latifoglie, per razionalizzare la ricrescita» aggiunge Tanchis. «Piano piano si sta tornando al paesaggio boschivo e montano come era in origine, Forestas sta facendo la sua parte per la tutela del patrimonio forestale ma occorre l’impegno di tutti». è partita la campagna antincendi, rafforzata con 2 vedette attive, una squadra in servizio antincendi e una di reperibilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA