Il bosco rinasce con nuove piante  grazie a Forestas  

La ricostituzione ecologica però è in corso già all’indomani del rogo: il taglio e l’esbosco di piante morte, pulizia da ramaglie e del sottobosco, preparazione di fascinature antierosione e antidilavamento. «Dopo il grande incendio ci siamo messi in moto subito, abbiamo restaurato depositi ed edifici danneggiati, protetto le aree più sensibili, installate nuove recinzioni al posto delle bruciate, aggiustato parte dei sentieri e ristrutturate le vedette», spiega Ugo Tanchis direttore del complesso Forestas Montiferru-Planargia.

Un progetto di rigenerazione del ricco patrimonio ambientale e infrastrutturale fino al 2025. L’agenzia Forestas è impegnata in questo piano ambizioso. Certo, per rivedere i boschi rigogliosi e prosperi come una volta occorrerà ancora molto tempo e maggiore responsabilità nella tutela, intanto la vita riprende lentamente nei presidi forestali di Santu Lussurgiu e Tresnuraghes arsi dal tremendo fuoco del 2021.

Il percorso

L’agenzia regionale attende la convalida dei servizi di Tutela suolo-Politiche forestali e paesaggistica. Il piano passa attraverso diverse fasi e si avvale del finanziamento regionale, legge Omnibus, di 4 milioni e 160mila euro gestiti dalla Protezione civile regionale.

Il piano

Con le risorse a disposizione Forestas acquisterà altri mezzi tra cui trattori con pinza e cesoia idraulica forestale ed escavatori per proseguire gli interventi previsti. Tra questi il rinfoltimento con specie endemiche: sughere, lecci, ciliegi, noci, noccioli e macchia mediterranea, in base al tipo di suolo: obiettivo la rinaturalizzazione e il recupero del sistema forestale degradato con «indubbi benefici per la difesa idrogeologica e per il ripristino paesaggistico, naturalistico e faunistico», prosegue Tanchis.

Gli interventi

È prevista nuova piantumazione di 5mila piante all’anno fino al 2025 nei presidi di Pabarile a Santu Lussurgiu e in quello di Tresnuraghes, per la ricolonizzazione e il recupero ecologico delle aree devastate. Saranno sistemati i sentieri e le piste per circa 41mila metri quadrati per assicurare il pronto intervento in caso di incendi. Altre azioni: ripulitura delle fasce parafuoco perimetrali per agevolare il passaggio dei mezzi antincendio, riduzione della biomassa combustibile nel sottobosco e manutenzione delle aree a ridosso dei vasconi di accumulo dell’acqua.

La valorizzazione

Il piano sarà completato con la valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale: cura delle aree di sosta, ripristino della segnaletica e bacheche informative, sviluppo dell’arboreto e dell’area ristoro Funtana Longa, con creazione di un’area dedicata alle piante officinali e aromatiche a Pabarile. Tanto lavoro per le maestranze di Forestas e le imprese forestali esterne specializzate, tuttavia occorrerebbero più risorse umane e attrezzature per la rigenerazione integrale, però «con quello a disposizione cercheremo di dare una svolta visibile al danno subito. Garantiremo un impegno fattivo per la rinascita boschiva, la tutela delle aree di pregio naturalistico e la valorizzazione degli ambienti», chiude Tanchis.

