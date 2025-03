Il bosco letterario battezzato dai bimbi 

«Noi ci occuperemo di questo parco, ma chiedo anche a voi di custodirlo e di prendervene cura». L’invito della sindaca di Decimomannu, Monica Cadeddu, rivolto alla popolazione, ha l’inaugurato il primo “bosco letterario” della Sardegna: «Oltre a promuovere il rispetto per l’ambiente e la cultura - ha proseguito Cadeddu - questo spazio diventerà un punto di incontro per la comunità e i ragazzi. Un luogo dove fermarsi, leggere e stare insieme. L’area sarà dotata di panchine e di una casetta per il bookcrossing, con libri a disposizione di tutti».

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione “Baa ba’”: «Decimomannu, con il bosco intitolato ad Oscar Wilde, è il primo comune ad aver accolto il nostro progetto», ha precisato il presidente Michele Pippia. Gli studenti delle medie e una classe dell’istituto superiore Mattei, muniti di guanti, zappe e innaffiatoi, hanno messo a dimora una decina di piante da frutto. (sa. sa.)

