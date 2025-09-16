VaiOnline
Lanusei.
17 settembre 2025 alle 00:21

Il bosco di Maria Ausiliatrice pattumiera a cielo aperto 

A due passi dalla chiesetta campestre di Maria Ausiliatrice e nel bel mezzo del bosco che la circonda, i soliti cafoni hanno deciso di abbandonare bustoni ricolmi di spazzatura non differenziata. Non è la prima volta che accade. È anche successo che qualcuno mettesse letteralmente fuoco alle buste di spazzatura.

Anche questa volta, la ditta che si occupa dell’igiene urbana, a seguito di diverse segnalazioni, è dovuta intervenire. Ha raccolto bottiglie, confezioni di cibo, tetrapak, carta, pannolini e altri rifiuti non differenziabili scaricati sul ciglio della strada in bustoni che ovviamente sono stati aperti dagli animali. Matteo Stochino, che ha la delega all’Igiene urbana, annuncia tolleranza zero: «I controlli sul territorio – rimarca – ci sono e continueranno, ma è evidente che dobbiamo rafforzarli e allo stesso tempo lavorare sempre di più sulla sensibilizzazione. Non ha senso impegnarsi nella raccolta differenziata, nei servizi e nei controlli, se poi ci scontriamo con gesti di inciviltà diffusa: non è solo la busta lasciata in campagna, è il parcheggio in divieto ‘tanto sto un attimo’, la cicca o la carta della caramella buttate a terra, le deiezioni degli animali non raccolte. Sono piccoli e grandi segni di mancanza di rispetto che non possiamo più tollerare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

