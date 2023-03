Il Bosa va sotto, spreca ma poi la ribalta la doppietta di Spano affonda il Lanusei 

Al 15' arriva la risposta del Bosa: cross insidioso in area di Marco Carboni, Mastrangelo si distende a terra e para. Bosa ancora pericoloso, al 18': l'azione vede protagonista ancora Marco Carboni che entra in area, serve Spanu, ma la conclusione di quest'ultimo viene respinta con i piedi da Mastrangelo. La formazione di Salvatore Carboni ci prova al 21' con Imoh e Marco Carboni, ma il portiere ospite si supera in entrambe le occasioni. Ancora Imoh, al 22', calcia fuori di poco. Al 33' ci riprova, Mastrangelo para in due tempi.

Bosa (4-4-2) : Soto (36' st Caroli), Grella (42' st Carta), Pischedda, P. Carboni, Pucinelli, Spano (16' st Poli), Unali, Faye (36' st Riu) Di Angelo, Imoh, Ma. Carboni. In panchina, Deriu, S. Carboni, R. Carboni, Avellino. Allenatore S. Carboni. Lanusei (4-4-2) : Mastrangelo, Nicotera (38' st Bogliolo), Mainardi (39' pt Novach), Caredda, Musso (18' st Mi. Carboni), Paulis, Orru (33' st Meloni), Loddo, Piroddi, Rako, Orellano (18' st Di Gennaro). In panchina Dessi, Bellu, Arras, Arangino. Allenatore Masia. Arbitro : Antonini di Rimini. Reti : 4' pt Rako, 36' pt e 14' st Spano. Note : ammoniti Faye, Orru. Recupero 1' e 4'.

Bonorva. Al Chicchito Chessa, il Bosa supera di misura e in rimonta il Lanusei, nonostante le numerose occasioni sprecate. Prima occasione della partita e il Lanusei passa subito il vantaggio: al 4' Rako infila Soto.

La rimonta

Il pareggio arriva al 36', a realizzarlo è Spano. Bosa all’arrembaggio a inizio ripresa: all'8 calcio di punizione da fuori di Pucinelli, Mastrangelo respinge con i pugni, la palla arriva a Unali che calcia alto. Al 14' i padroni di casa trovano il meritatro vantaggio: ancora Spano, su calcio d'angolo di Pucinelli, insacca di testa. Al 23' squillo degli ogliastrini con Novach, palla a lato. Imoh, al 31', può mettere il sigillo finale alla partita, ma l'incrocio dei pali dice di no. Al 34' proteste del Lanusei per un presunto fallo di mano in area del Bosa. Imoh, al 41', centra il secondo legno di giornata.

© Riproduzione riservata