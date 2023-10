Il Bosa travolge la Villacidrese e ora vede la semifinale 

Bosa 3

Villacidrese 0

Bosa (4-4-2) : Murtas, Pes, Grella Ongania, Maquiesse (34’ st Madau), Fortunato (25’ st Carta), Avellino (23’ st Solinas), Di Angelo, Spanu (5’ st R. Carboni), Pinna, Sagitov (17’ st Unali). In panchina Idrissi, Pischedda, Manganuco, Marras. Allenatore T. Carboni.

Villacidrese (4-2-3-1) : Cocozza, Pittau (5’ st Vargiu), Aramu, Cinus (10’ st Canu), Mattia Pinna, Bruno, Muscas, Lussu, Suella (8’ st Zedda), D. Pinna (18’ st Sanna), Lilliu. In panchina Sitzia, matteo Pinna, Medda, Figus, Cau. Allenatore Mannu.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : 29’ pt Di Angelo, 22’ st Fortunato, 50’ st Pinna.

Bonorva. Anche in Coppa Italia il Bosa e la Villacidrese confermano il diverso andamento stagionale: i planargesi sono netta crescita, la compagine del Medio Campidano, pur non giocando male, continua a perdere e soprattutto a non segnare. La perdita del bomber Palermo rispetto alla scorsa stagione sta incidendo tantissimo (in negativo) per gli ospiti.

I locali passano al 29’ del primo tempo con il capitano Di Angelo, mentre nella ripresa prima il gran gol di Fortunato al 27’ e poi la terza marcatura di Pinna in pieno recupero (al 50’) chiudono il match e forse anche il discorso qualificazione per le semifinali.

