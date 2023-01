Il Bosa sorprende la capolista 

La prima occasione è per gli ospiti ma il vantaggio di Saba, al 7', viene annullato per fuorigioco. Passano appena 30” e i sassaresi di Giorico vanno in vantaggio con Marcangeli che approfitta di un buco difensivo del Bosa e con un pallonetto beffa Caroli. Il Latte Dolce cerca subito la via del raddoppio, ma è il Bosa a trovare il pareggio al 22': Imoh prende palla a centrocampo, semina il panico nella difesa del Latte Dolce, e scocca un tiro da fuori area che non lascia scampo a Panai. Al 23' gli ospiti avrebbero la chance di riportarsi in vantaggio con Padovani, ma Caroli si supera e devia il tiro in angolo. È la legge del “gol mancato, gol subito”: al 27' Pischedda approfitta di una mischia in area di rigore, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e con un tocco ravvicinato trafigge Panai. Il Latte Dolce, però, non si dà per vinto e, ancora con Marcangeli, trova al 37' la rete del 2-2 che chiude un bel primo tempo.

Bosa (4-4-2): Caroli, Pischedda, P. Carboni, Grella, Pucinelli, Spano (46' st R. Carboni), Riu (5' st Unali), Maida, Di Angelo, Imoh, Faye (12' st Poli) In panchina Sechi, Carta, S. Carboni, Madau, Avellino. All. S. Carboni. Latte Dolce (4-3-3) : Panai, Pireddu, Tuccio (29' st Piga) , Cabeccia, Russu, Olivera, Piredda (29' st Canu), Saba, Padovani, Marcangeli, Scognamillo (13' Florencio). In panchina Congiunti, Salaris, Galante, Scanu, Sanna, Dapice. Allenatore Giorico. Arbitro : Isu di Cagliari. Reti : nel primo tempo 7' Marcangeli, 22' Imoh, 27' Pischedda, 37' Marcangeli. Nel secondo tempo 28' Pucinelli. Bonorva. Il Bosa ha ribaltato il pronostico ed è riuscita nell'impresa di battere la capolista Latte Dolce. È stata una festa del calcio al “Chicchitto Chessa”, un vero e proprio spettacolo fatto di gol ed emozioni.

BOSA 3

LATTE DOLCE 2

La ripresa

Le prime occasioni del secondo tempo sono del Latte Dolce, con Saba e Padovani che impegna da fuori area Caroli. Al 10' azione di Marcangeli che viene fermato fallosamente sulla tre quarti e sfiora pi il palo sulla conseguente punizione. Grossa opportunità per il Bosa all'11': Imoh serve perfettamente Spano che calcia una prima volta, ma trova l'opposizione di Pireddu, la palla gli ritorna sui piedi ma stavolta a evitare il goal è ancora Pireddu. Al 22' altra punizione da fuori area di Cabeccia deviata in corner dalla barriera. Al 25', su cross di Maida, Imoh non riesce a colpire di testa a pochi passi dalla porta. Al 28' il Bosa trova il gol che decide la partita: tiro da fuori area di Pucinelli e palla nell'angolino. Al 45' il palo di Padovani spegne le speranze sassaresi.

