Il Bosa passa a Ghilarza, tre punti per la salvezza 

Ghilarza (4-4-2) : Matzuzi, Laconi, Chessa, Dessolis, Delizios (27’ st Melis), Glino (39’ C. Corda), A. Corda, Pinna, Mascia (20’ st Oppo), Vinci, Caddeo. In panchina Miscali, Chergia, F. Orrù. N. Orrù, Corrias. Allenatore Demartis.

Bosa (3-5-2) : Idrissi, Pischedda, Ferrari, Grella, R. Carboni (22’ st Mura), Pinna, Unali, Di Angelo, Fortunato, Avellino, T. Carboni (40’ st Carta). In panchina Arseni, Mannu, Madau, Mattiello, Ciriblan, Marras, Pes. Allenatore T. Carboni.

Arbitro : Carmelo di Paola.

Reti : 28’ pt Caddeo, 14’ st Mura, 23’ st (r) Fortunato.

Note : ammoniti Unali, Pinna, Pischedda, Di Angelo, Mura, Chessa, A. Corda, Caddeo.

Ghilarza. Il Bosa espugna per 1-2 il Walter Frau e conquista tre punti che valgono davvero oro nella corsa per la salvezza. La compagine ospite conscia che questa poteva essere l'ultima spiaggia, ha giocato un gran secondo tempo ribaltando lo svantaggio e portando a casa un successo che trasmette soprattutto morale in vista delle ultime partite di campionato a partire già dal recupero di mercoledì prossimo a Tempio.

Il Ghilarza, dopo essere passato in vantaggio al 28’ del primo tempo con la 12esima rete stagionale del bomber Caddeo, ha forse pensato di aver già vinto l'incontro e nella ripresa non ha tenuto la stessa attenzione, consegnando di fatto le redini dell'incontro alla formazione di Tore Carboni che ieri ha anche giocato per dar manforte ai suoi ragazzi. Il pari dei bosani è arrivato al 14’ del secondo tempo con Mura lesto a correggere in rete un bel traversone dalla destra. Nove minuti dopo il gol che ha sancito la vittoria ospite con un calcio di rigore trasformato da Fortunato che batte Matzuzi per un successo insperato alla vigilia.

