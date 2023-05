Il Borore fa festa,  il Cus punta alla A3 

“B come Borore”, scrive sui social il club biancorosso. È il modo scelto per festeggiare una storica promozione da una società che ha regalato un sogno ai duemila abitanti del comune nuorese. Dopo aver chiuso al primo posto la regular season, i ragazzi di coach Fabio Uda si sono aggiudicati la serie playoff giocata contro il Tortolì, staccando il pass per una categoria che ha di recente assistito al passaggio in A3 del Sarroch e alla retrocessione in C della Stella Azzurra. Nell'ultima stagione sono state tre le formazioni sarde a prendere parte alla Serie B unica maschile: Sarroch, Sestu e Cus Cagliari. Un numero che potrebbe ridursi a uno in caso di promozione degli universitari, ancora impegnati nelle sfide di post season.

La A3 a un passo

Dopo il successo ottenuto sabato nel match d'esordio nella fase 3 dei playoff giocato contro il Galatone, gli uomini di Simone Ammendola hanno ora nelle loro mani il proprio destino. Ottenendo una vittoria nel secondo e ultimo turno in programma domani alle 19.30 in casa del Letojanni, i rossoblù raggiungerebbero infatti il Sarroch in A3, abbandonando una B che, dopo il ritorno in C della Stella Azzurra, potrebbe annoverare il solo Borore nella lista delle isolane partecipanti al prossimo campionato.

