Il borgo riparte dall’ex Municipio 

Il taglio del nastro assume un duplice significato. Riempie d’orgoglio perché sancisce il nuovo corso di un edificio-simbolo, l’ex casa comunale, che viene così restituito alla cittadinanza, riprogettato e riaperto per iniziative ambiziose e variegate; poi, perché segna l’avvio del progetto Miradas, un cammino di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dal ministero della Cultura nell’ambito del Pnrr. Orgosolo ieri mattina ha sfoggiato una rassicurante aria festaiola. Il paese riparte dalla sua storia, dai suoi murales, e valorizza un borgo incantato.

Gli obiettivi

Investire su nuovi sguardi e visioni. Miradas nasce con l’intento di rilanciare Orgosolo. E l’allestimento dell’ex palazzo comunale rappresenta il primo tassello di una lunga serie di azioni, da portare avanti fino al 2026. La novità poggia su cinque aree d’intervento: Miradas collaborative, Miradas culturali, Miradas forestiere, Miradas narrative, Miradas future. Di fatto, sezioni strategicamente integrate, con l’obiettivo di rinnovare le energie del paese puntando su attività legate al patrimonio culturale, alla rete degli operatori locali, a occasioni di formazione, a eventi di promozione turistica. Tutto possibile con un milione e 600 mila euro, finanziamento del ministero della Cultura legato al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Bando borghi linea B, ndr ). Orgosolo, infatti, è tra gli 8 Comuni sardi assegnatari delle risorse, nonché tra i 289 borghi storici in tutta Italia.

Rigenerazione

«Abbiamo partecipato a questo bando per attivare un percorso di rigenerazione sociale, culturale e turistica, consapevoli dell’occasione irripetibile per un Comune piccolo come il nostro - spiega il sindaco, Pasquale Mereu -. Con il progetto Miradas puntiamo alla valorizzazione di Orgosolo e, in particolare, alla rivitalizzazione del patrimonio culturale che già costituisce un unicum in Sardegna. Vogliamo generare un ecosistema attrattivo per residenti, imprese e turisti». La progettista, Paola Locci, aggiunge: «Partiamo dalla capacità della comunità orgolese di intercettare e attrarre nuovi sguardi, di accoglierli e farli propri. Per questo il progetto non poteva che chiamarsi Miradas. Coinvolge il pubblico e il privato, e ci vede appoggiati da partner di grande rilievo nazionale come il Museo Egizio di Torino o l’Istituto europeo di design, con l’obiettivo di co-generare soluzioni di valore sociale e culturale da e per la comunità di Orgosolo». Il direttore dello Ied di Cagliari, Antonio Lupinu, dice: «Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del Comune di dare una veste nuova all’ex municipio. Uno spazio per la comunità e i giovani, per sviluppare idee e visioni per il proprio territorio».

